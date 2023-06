Google dá ultimato contra home office, e outras empresas usam até doações para caridade por retorno

THE WASHINGTON POST - Os executivos norte-americanos estão intensificando os esforços para trazer os trabalhadores de volta ao escritório, usando uma combinação de ameaças e incentivos para fazer com que os funcionários desistam do estilo de vida de trabalho em casa que adotaram nos primeiros anos da pandemia de covid-19.

Por mais de um ano, o Google pediu aos funcionários que viessem ao escritório três dias por semana, atraindo-os com comida grátis e outras regalias. Na quarta-feira, a empresa disse aos funcionários que eles devem cumprir o requisito de três dias ou sua falta pode aparecer em suas avaliações de desempenho, de acordo com um memorando enviado aos funcionários pela diretora de recursos humanos do Google, Fiona Cicconi, obtido pelo The Washington Post.

Na Farmers Insurance, muitos trabalhadores estão sendo solicitados a retornar aos escritórios três dias por semana a partir de setembro, mesmo depois de terem sido informados no ano passado de que o trabalho remoto veio para ficar. Em contraste, a gigante da tecnologia Salesforce disse que fará doações para instituições de caridade locais a cada dia que os trabalhadores vierem ao escritório no final deste mês, uma tentativa de apelar aos impulsos altruístas dos trabalhadores.

Apesar da pandemia ter sido declarada encerrada pelo presidente Biden, o cabo de guerra sobre o escritório ainda é uma febre. Os trabalhadores relutam em abrir mão da flexibilidade que ganharam durante a pandemia, argumentando que isso beneficiou sua saúde mental e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Mas muitos executivos estão convencidos de que o escritório ainda é um vínculo necessário para inovação e colaboração, e os governos locais estão ansiosos para ver os trabalhadores retornarem para ajudar a revitalizar os centros de cidades em dificuldades.

Vantagens - como café sofisticado, almoço grátis e benefícios de transporte - que os empregadores costumavam usar para atrair os trabalhadores de volta desapareceram na maioria dos locais de trabalho. Grandes corporações como Disney, Starbucks e AT&T exigiram nos últimos meses que os trabalhadores voltassem aos escritórios. Apesar desses esforços, a ocupação dos escritórios permanece obstinadamente abaixo de 50% dos níveis pré-pandêmicos nas principais áreas metropolitanas do país, de acordo com dados rastreados pela Kastle Systems.

Agora, enquanto uma enorme onda de demissões continua no Vale do Silício e a inquietação econômica geral persiste em todo o país, as empresas estão dando um novo empurrão - e muitas delas não estão mais fingindo ser boazinhas.

O Google é famoso há muito tempo por seus escritórios coloridos e regalias, que incluem comida à vontade, serviços de lavanderia e massagens gratuitas. Seus executivos se gabavam de ser uma das primeiras grandes empresas dos EUA a mandar trabalhadores para casa em março de 2020, quando a pandemia começou a se espalhar.

O Google sugeriu seus serviços de videoconferência e nuvem para outras empresas como formas de permitir trabalho remoto, recreação e educação. Mas também tem sido uma das maiores empresas pressionando por um retorno ao escritório.

A empresa começou a exigir que os trabalhadores fossem aos seus escritórios três dias por semana em abril de 2022, mas muitos simplesmente ignoraram as exigências, com o comparecimento sendo aplicado de maneira irregular, dependendo do gerente e do departamento de uma pessoa. Muitos dos escritórios reluzentes do Google, incluindo seu novo prédio gigante em Mountain View, Califórnia, têm operado bem abaixo de sua capacidade.

“Ouvimos de Googlers (funcionários da empresa) que aqueles que passam pelo menos três dias por semana no escritório se sentem mais conectados a outros Googlers, e que esse efeito é ampliado quando colegas de equipe trabalham no mesmo local”, disse Cicconi no memorando. “É claro, nem todo mundo acredita em ‘conversas mágicas no corredor’, mas não há dúvida de que trabalhar juntos na mesma sala faz uma diferença positiva.”

A nova mensagem da administração, de que o não comparecimento pode ser observado na avaliação de desempenho de uma pessoa, foi vista como a tentativa mais agressiva até agora de levar as pessoas a um escritório, disse um funcionário do Google, que falou sob condição de anonimato para evitar retaliação. Isso pode levar a muito mais trabalhadores se demitindo ou sendo demitidos, somando-se aos milhares que o Google demitiu em janeiro, disse.

“Nossa abordagem híbrida é criada para incorporar o melhor de estarmos juntos pessoalmente com os benefícios de trabalhar em casa durante parte da semana. Agora que estamos há mais de um ano nessa forma de trabalhar, estamos formalmente integrando essa abordagem em todas as nossas políticas de trabalho”, disse o porta-voz do Google, Ryan Lamont.

Escritório vazio durante a pandemia; empresas querem que funcionários voltem a trabalhar presencialmente. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Enquanto isso, a Salesforce está tentando uma tática incomum para atrair funcionários para dentro da porta: a empresa planeja doar US$ 10 para instituições de caridade locais para cada dia em que um funcionário entrar no escritório de 12 a 23 de junho, uma iniciativa relatada pela primeira vez pela Fortune. A Salesforce também fará doações para instituições de caridade para cada funcionário remoto que comparecer a um evento da empresa durante esse período.

“Retribuir está profundamente enraizado em tudo o que fazemos e estamos orgulhosos de apresentar o Connect for Good para incentivar os funcionários a ajudar a arrecadar US$ 1 milhão para organizações sem fins lucrativos locais”, disse Annie Vincent, diretora de comunicações corporativas da Salesforce, em comunicado ao The Post.

Com quase 12 mil funcionários em São Francisco, a Salesforce é a maior empregadora de tecnologia com sede na cidade, onde a vacância de escritórios aumentou para um recorde de 29%. A Salesforce faz parte desse retiro: em março, a empresa de software de gerenciamento descartou 1 milhão de pés quadrados de espaço de escritórios de sua sede de 61 andares, que se eleva sobre São Francisco como seu edifício mais alto.

Neste período no ano passado, o CEO da Salesforce, Marc Benioff, estava expressando críticas ferrenhas às rígidas ordens de retorno ao escritório que alguns executivos estavam impondo, argumentando que eles “nunca iriam trabalhar” e divulgando o modelo “trabalhar de qualquer lugar” da Salesforce como uma vantagem-chave de recrutamento em um mercado de trabalho apertado.

Mas a postura de Benioff mudou à medida que as condições econômicas pioraram e as demissões em massa assolaram o Vale do Silício. A empresa cortou sua força de trabalho em 10%, ou mais de 7 mil posições, em janeiro, e a porta para mais cortes foi deixada aberta. Além de podar sua presença em escritórios, a Salesforce abandonou o Trailblazer Ranch de 75 acres em Scotts Valley, Califórnia, que alugou no ano passado como um refúgio para integração e formação de equipes. (Os funcionários podiam fazer aulas de ioga e de culinária, fazer caminhadas pela natureza e meditar.)

Não são apenas os gigantes da tecnologia revertendo o curso no trabalho remoto. Na Farmers Insurance, que disse aos funcionários no ano passado que a maioria poderia trabalhar remotamente, o CEO Raul Vargas anunciou no mês passado que a empresa está exigindo três dias por semana em escritórios para funcionários que moram a 50 milhas de um escritório a partir de setembro. Aproximadamente 60% da força de trabalho de 22 mil pessoas da empresa será híbrida, enquanto outras funções serão remotas ou totalmente no escritório, de acordo com Carly Kraft, porta-voz da Farmers Insurance.

A ordem visa “promover maior colaboração, criatividade e inovação, ao mesmo tempo em que oferece melhores oportunidades de aprendizado, treinamento, orientação, desenvolvimento de carreira e interação orgânica”, disse Kraft ao The Washington Post.

Kraft acrescentou que, embora o trabalho remoto fizesse sentido quando a pandemia começou, uma abordagem híbrida funciona melhor para a empresa agora. Uma mistura de trabalho no escritório e em casa continua sendo o modo dominante para funcionários de colarinho branco, com 52% dos empregos remotos operando em horários híbridos em fevereiro, de acordo com o indicador de trabalho híbrido da Gallup.

Kraft observou que a decisão foi tomada com “muita consideração”, inclusive dando aos funcionários três meses para se prepararem. Mas a mudança foi mesmo assim recebida com angústia por funcionários que haviam orientado suas vidas em torno da capacidade de trabalhar remotamente, vendendo carros e se mudando para cidades distantes dos escritórios da Farmers.

A justificativa da Farmers ecoa argumentos que foram feitos por executivos que vão desde Bob Iger, da Disney, até Andy Jassy, da Amazon, ao pressionar por um forte retorno aos escritórios. Os trabalhadores dessas empresas assinaram petições rejeitando os pedidos de retorno aos escritórios, argumentando que isso afetaria sua produtividade, saúde mental e equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Muitos especialistas acreditam que as ordens para se estar nos escritórios não são suficientes para criar culturas empresariais mais fortes. Cali Williams Yost, estrategista de trabalho flexível de longa data, disse que muitos executivos estão “tentando evitar” o trabalho árduo de descobrir como fazer com que o tempo gasto juntos se traduza em conexões significativas, em vez de simplesmente ordenar uma certa quantidade de dias no escritório.

“Claro, as pessoas vão obedecer porque não querem perder seus empregos, mas essa é uma maneira engajada, focada e intencional de trabalhar para alguém?”, Williams perguntou.