Governadores criticam apelo do governo Lula para que Estados zerem ICMS de produtos da cesta básica

Mesmo entre partidos aliados, há críticas sobre a eficiência da medida. No Espírito Santo, governado por Renato Casagrande (PSB) – que pertence ao mesmo partido do vice-presidente Geraldo Alckmin e é o governador do Sudeste mais próximo do governo federal –, o apelo aos governadores foi visto como “pouco efetivo”.

O Estado, que já adota a tributação diferenciada para itens de cesta básica, vai avaliar uma eventual redução do ICMS para produtos importados, seguindo o modelo da União. “O volume de importação desses produtos pelo Estado – assim como no restante do País – é muito pequeno”, pontua a Secretaria de Fazenda local em nota.