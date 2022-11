Congresso busca diversidade entre palestrantes para tratar de temas ambientais e sociais

Publicidade

O 23º Congresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) será realizado nesta semana, na quarta, 9, e quinta, 10, e tem como tema central “Governança de Impacto: As melhores práticas do amanhã” . Organizado de forma híbrida, presencial e online, pela primeira vez após a pandemia, o evento visa ao mesmo retornar com o networking impedido pelas restrições geradas pela Covid-19 e avançar em debates dentro da sigla ESG (questões ambientais, sociais e de governança, em inglês).

Assim, a diversidade foi um ponto de partida - no grupo de trabalho para planejar o congresso, o IBGC já decidiu que a representatividade deveria estar presente. No grupo, foram definidos que temas ambientais, sociais e de geopolítica estariam presentes nas discussões. “A proposta do congresso é falar de governança de impacto para o futuro, sem esquecer que o futuro já começou”, afirma Gabriela Blanchet, coordenadora do GT da curadoria de conteúdo do 23º Congresso do IBGC.

Assim, ocorrerão painéis como “Inspiração para manter a floresta em pé – Plano de 50 anos”, que terá como palestrante Almir Narayamoga Surui, cacique geral do povo indígena Paiter Surui, e “Governança e mercado de capitais: Como acelerar a inclusão e o acesso ao mercado”, com João Pedro Nascimento, presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Gilson Rodrigues, presidente da G10 Favelas e Gilson Finkelsztain, presidente da B3, além de um específico para discutir a fome no Brasil.

De acordo com a organização, a ideia foi de que cada dia teria uma “trilha”, sendo que no primeiro seriam debatidos assuntos como inovação, tecnologia e diversidade nas empresas, ou seja, sobre a criatividade das companhias de forma geral. No segundo, a ideia é discutir o desenvolvimento econômico sustentável, com um olhar ampliado para trazer diversos atores, em busca de uma visão “transversal e completa” da governança.

Desafios na integração econômica de pessoas pobres será um dos temas em debate, com a participação de Gilson Rodrigues, presidente da G10 Favelas (à esquerda na foto)

Com relação às questões internacionais, o Congresso terá debates sobre a economia chinesa pós-pandemia, a criação de normas internacionais para relatórios de sustentabilidade e sobre a integração do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entidade com diversos países desenvolvidos à qual o Brasil fez o pedido de adesão. A OCDE tem diversos regulamentos sobre o que os países membros devem exigir em termos de governança aos quais o Brasil deveria se adaptar.

“A ideia desse painel é trazer para a discussão sobre se devemos fazer parte ou não dos países da OCDE. O Brasil recuou nos últimos anos em questões como o termômetro da corrupção, um dos princípios ao qual devemos aderir. E, atualmente, a OCDE está avaliando mudanças nos padrões”, diz Blanchet. Neste ponto, o IBGC contribui com a entidade internacional, como em discussões sobre a governança de estatais, por exemplo.

Ao mesmo tempo em que a OCDE revisita os padrões, o IBGC faz o mesmo - inclusive durante o próprio evento, com sessões de discussão sobre o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do think tank brasileiro, que passará por um processo de revisão, em 2023. O evento ainda contará com masterclasses realizadas por patrocinadores (que não poderão falar de seus produtos) e uma feira de negócios.

“Espero que as pessoas saiam com vontade de discutir mais e saber mais, de fazer mudanças significativas em suas organizações para evoluir na governança”, comenta Valéria Café, diretora de Vocalização e Influência do IBGC. Até o momento, mais de 900 pessoas já se inscreveram para a modalidade presencial, além das que acompanharão o evento pela internet.