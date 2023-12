Nestlé inclui treinamento sobre ESG em processo seletivo de trainees no Brasil

A Nestlé anunciou nesta sexta-feira, 15, que o ESG (sigla em inglês para meio ambiente, social e governança corporativa) fará parte do processo seletivo da empresa para selecionar novos trainees.

Todos os participantes de edições futuras do trainee receberão uma espécie de treinamento para se familiarizar com a agenda durante os processos de seleção. A nova configuração já havia sido incorporada no último processo seletivo da companhia, finalizado no final de novembro, com 19 selecionados.

Por meio da plataforma Nestlé LAB, as 33 mil pessoas inscritas no último processo tiveram acesso a conteúdos em vídeo com foco em sustentabilidade, diversidade e inovação, além de capacitações em formato de lives sobre competências comportamentais e palestras.

Segundo a diretora da área de talento e cultura na Nestlé Brasil, Izabel Azevedo, a ideia é impulsionar a pauta ESG em todos os funcionários desde o primeiro contato com a empresa. Além de fomentar uma agenda em crescente ascensão, a nova configuração visa também adequar o processo seletivo da empresa às demandas das novas gerações.

“O que a gente vê cada vez mais é que não são apenas as empresas que escolhem os candidatos, mas as pessoas também escolhem onde querem trabalhar”, explica Azevedo, destacando que a ideia da mudança é entregar algo a mais para esses candidatos ao longo do processo seletivo.

Diretora da área de talento e cultura na Nestlé Brasil, Izabel Azevedo Foto: Divulgação/ Nestlé

Ao adicionar a nova configuração ao processo seletivo, a ideia é ampliar esse ensino também para a sociedade, considerando que muitos dos profissionais que não passaram para o trainee entrarão em outras empresas — disseminando esse conteúdo consequentemente também em outras companhias. Segundo a empresa, todos os candidatos que se inscrevem têm acesso à plataforma.

Selecionada do Programa de Trainee da Nestlé deste ano, a relações públicas Gabrielle Resende afirma que a pauta foi introduzida desde o início do processo seletivo. “No vídeo nós tínhamos de dizer como esses temas impactavam a nossa vida”, explica.

Além disso, ela destaca que o principal diferencial do processo seletivo foi a humanização e a comunicação clara sobre cada passo da empresa.

Mudança no mercado de trabalho

A ação da Nestlé é uma tendência no mercado, segundo o vice-presidente de diversidade e inclusão da Fesa Group, Jaime Almeida. Ele destaca que a urgência que a agenda ESG ganhou leva as empresas a precisarem se mobilizar em prol de uma agenda verde.

Com isso, ele acredita que será uma tendência cada vez maior nas empresas a adoção de processos que ajudem a difundir a agenda por todos os setores das companhias.

Ele destaca, no entanto, que essa ainda não é uma realidade nas companhias. Para o executivo, embora se fale bastante sobre o tema, ainda falta se aprofundar nele, especialmente no processo de seleção de funcionários.

Vice-presidente de diversidade e inclusão da Fesa Group, Jaime Almeida Foto: Andre Hoff Nascimento/Fesa Group

“Ainda é um volume pequeno de empresas que trazem essa preocupação com o processo de recrutamento. Tem outras empresas que estão se estruturando e começando atividades específicas, mas a maioria não está conectada com a pauta”, afirma.

Almeida destaca que a estratégia de implementar a pauta no processo de seleção é uma forma eficaz de difundir a agenda na empresa sem deixar a responsabilidade apenas para o setor de sustentabilidade.

“Ainda é necessário ter áreas dedicadas, mas a partir do momento que deixar de existir é quando a pauta vai ter se tornado efetiva. Vai ser algo comum na empresa ao ponto de não precisar ter um núcleo específico”, explica Almeida.