‘ESG é sobre risco e também boas oportunidades, mas investidor ainda está aprendendo’, diz BTG

O investimento sob critérios ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) tem a ver com gestão de risco, mas também com a descoberta de novas oportunidade de negócios. “Com as mudanças climáticas, haverá mudanças nos riscos das empresas, mas também estão surgindo novas oportunidades, estão sendo criados novos negócios”, afirmou Mariana Oiticica co-líder para ESG e de Investimento de Impacto do BTG Pactual, durante painel em evento da Bloomberg Línea realizado na quarta, 14, em São Paulo.

Apesar do surgimento de novos empreendedores em negócios sustentáveis ou da transformação de multinacionais, como a Unilever lançando produtos veganos e encerrando linhas tradicionais de produção, o investidor ainda demonstra resistência em colocar seu dinheiro em investimentos ESG, segundo Oiticica.

Como têm mostrado pesquisas nessa área, a executiva do BTG Pactual afirma que o investidor tem interesse em fazer investimento sob os critérios ESG “mas ainda estão no período de educação e entendimento”. “Na nossa experiência, vemos que os investidores não estão dispostos a abrir mão de retorno para fazer o investimento. Mas o que entendemos e divulgamos é que não é preciso abrir mão de retorno para fazer o investimento sustentável”, diz Oiticica.

Co-líder de ESG no BTG Pactual citou a Unilever como exemplo de empresa que aproveitou oportunidades Foto: Philippe Wojazer / Reuters

A diretora-executiva de Pessoas, Marketing, Comunicação, Sustentabilidade e Investimento Social da B3, Ana Buchaim, concorda que a maturidade do investimento ESG no Brasil ainda não é grande. “Há uma falta de clareza do que de fato é ESG”, diz Buchaim, acrescentando que esse é um problema global mas relativamente mais acentuado no Brasil pela carência de informação comparável. “Mas vemos uma demanda crescente e gestores fazendo investimentos muito consistentes”, afirmou a executiva da B3 durante o painel.

Sustentável e lucrativo

Também presente no painel, a líder da área de reputação do Brasil e América Latina na Unilever, Suelma Rosa, relatou a experiência na última década da multinacional de bens de consumo. “A proposta do Paul [Polman, ex-presidente mundial da Unilever] foi mostrar aos acionistas o volume de recursos necessários para transformar a companhia para a transição climática e, em segundo lugar, declarar que não entregaria resultados para o trimestre, de curto prazo”, disse Rosa, destacando que não vê incompatibilidade entre ser sustentável e lucrativo e também que a empresa está focada no retorno de longo prazo. “Gosto muito da frase que é empresas com propósito perduram”, diz Rosa.

A executiva afirmou que a “transformação” da multinacional “centenária” foi uma mudança estratégia de portfólio com lançamento de novas marcas e negócios “plant based” e também com aquisição de concorrentes, como a Mãe Terra no Brasil. “Nosso novo CEO, que assumiu pouco antes da pandemia, tem agora a proposta de dar escala e acelerar esse processo [de transformação do portfólio]”, afirmou Rosa.