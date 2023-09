Como combater as desigualdades? Instituto faz guia para empresas com governança como pilar

O Instituto Ethos lança o Guia para Empresas: Como Combater as Desigualdades no Brasil, nesta quarta-feira, 30, em evento no Congresso Nacional, em Brasília (DF), tendo a governança corporativa como um dos pilares para o avanço das companhias.

Lançado em conjunto com o Pacto Nacional Pelo Combate às Desigualdades, que medirá constantemente a evolução de 38 indicadores sobre o tema em nove áreas, o guia reúne recomendações práticas de ações para que o setor empresarial assuma responsabilidades no enfrentamento às desigualdades socioeconômicas.

Um dos destaques é a governança corporativa, assunto debatido no primeiro semestre deste ano devido aos escândalos envolvendo a gestão do caixa de empresas.

Segundo a coordenadora de projetos de Integridade, Transparência e Combate à Corrupção do Instituto Ethos, Marcela Greggo, a governança corporativa, quando comprometida, transparente e consciente, tem um peso enorme para impulsionar as empresas e apoiar na diminuição das desigualdades de forma prática.

“Uma empresa possui uma função social grande no território onde atua. Uma governança sólida, consciente e engajada pode funcionar como um fator de transformação e de diminuição daquela realidade de desigualdade. Porém, para promover a mudança, é preciso entender e conhecer o local, ouvindo e entendendo as demandas locais e culturais daquela região específica”, afirma Greggo.

Neste sentido, o guia tem como intuito servir de exemplo para as empresas, apresentando ações efetivas que podem ser adotadas, tendo como foco “prevenir e combater a corrupção, fraudes empresariais e promover a transparência corporativa”.

Segundo a instituição, é preciso que as empresas adotem ações coordenadas para sanar o problema e para que ele ganhe engajamento no setor empresarial.

Como exemplo prático, o Instituto Ethos aponta que as empresas podem fazer parte de programas de fomento à integridade; integrar ações coletivas setoriais e desenvolver programas de integridade e conformidade internos que se ampliem à sua cadeia de valor/produtiva.

Ações práticas são fundamentais

Segundo o Ethos, a ideia é impulsionar ações práticas que diminuam as desigualdades e ajudem as empresas a se balizarem.

Para o Instituto, o cenário de desigualdade no País demonstra a necessidade de políticas efetivas vindas não só do setor público, mas também do setor privado. Atualmente, 1% da população mais rica do Brasil ganha 32,5 vezes mais do que a população mais pobre, segundo dados do IBGE (2022).

“O Guia para Empresas considera as várias nuances das desigualdades no Brasil”, afirma o diretor-presidente do Instituto Ethos, Caio Magri, explicando que o documento trabalha com disparidades regionais, dificuldades de acesso à infraestrutura (como a falta de saneamento) e desigualdades de raça e gênero, as mais vistas nas empresas.

Diretor-presidente do Instituto Ethos, Caio Magri, em evento promovido pelo Estadão. Foto: Patricia Cruz/estadão

Outro diferencial do guia é trazer exemplos de como agir, o que ajuda as empresas que ainda tem essas práticas distantes do seu cotidiano a se adequarem.

Confira as dez iniciativas que devem ser adotadas pelas empresas, segundo o guia:

Promover o trabalho decente e gerar oportunidades e renda justa; Promover a diversidade, equidade e inclusão; Combater a fome e promover a segurança alimentar; Prevenir e combater a corrupção, fraudes empresariais e promover a transparência corporativa; Promover a saúde e bem-estar; Fortalecer o acesso à educação; Promover a gestão responsável e transparente da cadeia de valor; Conservar os ecossistemas e combater o desmatamento; Promover a justiça climática; Fortalecer a democracia no país.

Guia para Empresas: Como Combater as Desigualdades no Brasil Foto: Divulgação/ Ethos

Pacto Nacional Pelo Combate às Desigualdades

Além do lançamento do guia, aconteceu nesta quarta-feira o lançamento do Pacto Nacional Pelo Combate às Desigualdades no Congresso Nacional.

A iniciativa, coordenada pela Ação Brasileira de Combate às Desigualdades (Rede ABCD), reúne várias organizações da sociedade civil, sindicatos, entidades de classe, instâncias governamentais do Executivo e Legislativo federal, estadual e municipal, e do Poder Judiciário, e visa construir uma sociedade mais justa, igualitária e sustentável.

Durante o evento, haverá o lançamento também do Observatório sobre a Desigualdade, que deve medir de forma contínua a evolução de 38 indicadores sobre o tema em nove áreas, conseguindo métricas reais que auxiliem as entidades a entender o panorama.

A iniciativa visa também demonstrar políticas públicas efetivas. Dentre as iniciativas promovidas pelo Pacto haverá a premiação das cidades com ações de destaque e a criação Frente Parlamentar de Combate à Desigualdade no Congresso Nacional.