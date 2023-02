Indústria farmacêutica tem divisão igualitária de funcionários entre homens e mulheres, diz pesquisa

A indústria farmacêutica brasileira tem paridade de gênero no número de funcionários homens e mulheres, de acordo com dados da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), relativos a 2021, a divulgação mais recente feita pelo governo federal. Segundo a FarmaBrasil, entidade que congrega as empresas do setor, a igualdade ocorre devido a políticas ESG (ambientais, sociais e de governança corporativa, na sigla em inglês) das empresas e a uma complementaridade de papéis entre homens e mulheres.

Segundo os números da RAIS, o crescimento no número de mulheres contratadas na indústria farmacêutica se deveu principalmente ao avanço nas contratações: aumento de 39% desde 2006, tendo passado de 33.671 funcionárias para 46.987. Dessa forma, ficou acima inclusive do total de pessoas empregadas nesse setor industrial, que passou de 70.922 pessoas para 93.366, aumento de 31%.

Os dados da RAIS mostram ainda que a participação de mulheres nos cargos de diretoria na indústria farmacêutica passou de 13% para 39% entre 2006 e 2021. Dos 33 cargos de diretores informados em 2021, 13 eram ocupados por mulheres.

Para Adriana Diaferia Marwell, vice-presidente-executiva do Grupo FarmaBrasil, a paridade é explicada tanto pelas ações das próprias empresas quanto por características do próprio setor. “Como lidamos com o tema da vida, muitas mulheres optam por estudar nas diversas áreas de especialização. É um processo natural devido às escolhas pessoais, e em parte à estratégia que as empresas vêm trabalhando para implementar o ESG”, avalia Marwell.

Indústria farmacêutica tem acompanhado outros setores na implementação da pauta ESG Foto: Valéria Gonçalvez / Estadão

As estratégias são estágios e cursos de trainees que busquem a paridade, e mesmo incentivar a ida de pessoas de grupos minorizados para faculdades e cursos técnicos que levem ao setor. “As empresas tem políticas ESG, tem preocupação com a participação de mulheres, indígenas, negros, e buscam que a presença deles se torne uma realidade comum para elas”, comenta Marwell.

Com mais mulheres ocupando espaços na indústria, o esperado é que haja uma complementaridade de visões, que atendam a problemas das consumidoras ou mesmo tragam um ponto de vista diferente. “A visão da mulher em relação às questões apresentadas podem ter perspectivas diferentes das de um conjunto apenas masculino. Tem que ter esse perfil complementar”, analisa Marwell.

Raça

Disponíveis apenas a partir de 2015, os dados da RAIS com o recorte por raça mostram que a participação dos profissionais que se declaram negros praticamente dobrou, passando de 2.508 para 4.877 trabalhadores, o que representa um crescimento de 94,46% - atualmente, são 5% do total do setor. Entre aqueles que se declararam pardos, a alta foi de 21,82%, de 22.508 pessoas para 27.420 (29% do total).

Se os números indicam que um caminho está sendo seguido, ainda estão abaixo da média da população brasileira: de acordo com Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2021, 9,1% dos brasileiros se autodeclaravam como negros e 47% como pardos.

Adriana Diaferia Marwell, vice-presidente-executiva do Grupo FarmaBrasil Foto: divulgação/FarmaBrasil

Também houve aumento, entre 2015 e 2021, na participação de indígenas entre os trabalhadores da indústria farmacêutica, passando de 89 para 133 profissionais, com crescimento de 49,44%. Entre os que se declaram da raça amarela, o aumento foi de 17,57%, de 814 para 957 pessoas. Já entre aqueles que se declararam brancos, houve uma queda de 8,16% entre os trabalhadores do setor, de 58.620 para 53.839.

A presença de indígenas ou outras comunidades tradicionais, como os quilombolas, devido à possibilidade do uso dos conhecimentos dessas comunidades para a criação e desenvolvimento de novos produtos e ampliação do portfólio. A diversidade se torna, então, uma força para o crescimento da companhia.

“Ter a ‘filosofia’ ESG e se transformar em políticas concretas é um movimento que não volta, a onda do movimento social para empresas é uma tendência que não voltará atrás. É algo benéfico, as empresas ganham também, a sociedade ganha, todo mundo ganha”, opina Marwell.