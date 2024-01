Oferta de empregos para profissionais trans cai 57% em 2023, mostra levantamento

As oportunidades de emprego oferecidas a profissionais transgênero, termo considerado um guarda-chuva para pessoas que fogem dos papéis sociais de gênero, caíram 57% em 2023, em comparação com o ano anterior. A conclusão é do levantamento sobre empregabilidade para pessoas trans divulgado pela plataforma gratuita TransEmpregos, uma das poucas instituições brasileiras a mapear esses dados anualmente, realizado para o Dia Nacional da Visibilidade Trans, que acontece nessa segunda-feira, 29. No ano passado, foram oferecidas 2.549 vagas para esse público.

A plataforma, que nasceu em 2013, por iniciativa de mulheres trans e travestis que buscavam preencher a lacuna da qualificação profissional entre pessoas transsexuais com cursos gratuitos, aponta também uma queda de 7% entre os profissionais empregados em relação a 2022. Eram 1.040 no total, no ano passado. Os dados demonstram que, mesmo com a ascensão da agenda ESG (sigla em inglês para boas práticas em meio ambiente, social e governança), que impulsionou a pauta de diversidade nas empresas, ainda são poucos os programas e trainees focados em públicos socialmente minorizados — que, por algum motivo ligado ao preconceito de cor, etnia, classe social ou gênero, ficaram excluídos historicamente.

Embora os dados demonstrem uma queda — a primeira na década, desde quando a plataforma foi criada, em 2013 —, Maitê Schneider, uma das fundadoras da TransEmpregos, analisa que o cenário ainda é positivo.

Ela aponta que o nível de contratação em si não sofreu uma queda tão expressiva. Para ela, a mudança demonstra que as empresas estão sendo mais propositivas ao criarem vagas afirmativas.

1ª Marsha Nacional pela Visibilidade Trans, em Brasília, pela garantia dos direitos e sobrevivência das pessoas trans, não binárias e travestis. Foto: José Cruz/Agência Brasil

“Não diminui porque a diversidade está sendo menos importante, mas porque as vagas estão mais maduras. As empresas estão abrindo vagas de maneira mais certeira e consciente, para áreas nas quais os gestores estão preparados para lidar com diversidade”, afirma Schneider, também cofundadora da consultoria Integra Diversidade, que visa orientar como as empresas podem se desenvolver de forma mais inclusiva.

Para a especialista, é inegável o crescimento de vagas, projetos e programas com foco na população trans em grandes empresas nos últimos anos, com a interseccionalidade (termo que se refere a pessoas que fazem parte de mais de uma minoria, sendo trans e preta ou periférica, por exemplo) sendo também um fator considerado por muitas empresas. Isso também pode se refletir na queda de vagas específicas para pessoas trans.

Em contrapartida, com a queda de vagas ofertadas, houve um aumento de 6% das pessoas (24.646 no total) buscando vagas, com uma ampliação de 16% das empresas parceiras (2.559 no total) em relação ao mesmo ano, com profissionais trans em todos os Estados brasileiros.

Mercado de trabalho

Em parceria com a TransEmpregos, grandes empresas têm criado vagas específicas para pessoas trans. É o caso da Raia Drogasil, que também tem políticas específicas como o uso de nome social (nome que a pessoa trans prefere ser chamada) para funcionários e grupos de afinidade.

“As empresas tem demonstrado preocupação para fazer uma inclusão respeitosa e correta”, explica a consultora de diversidade e inclusão da Mais Diversidade, Melissa Cassimiro.

Essa, no entanto, ainda não é a realidade de toda a população trans, que ainda enfrenta dificuldades para a entrada no mercado de trabalho formal, especialmente pelo preconceito no recrutamento, principalmente quando a pessoa trans não é “passável” (termo utilizado para dizer que essa pessoa passa como cisgênero, ou seja, não tem características físicas que remetam ao sexo oposto).

O preconceito se estende também ao dia a dia, quando os demais colegas de trabalho e/ou clientes não reconhecem a identidade do outro, sofrem com tratamentos negativos, desrespeito pelo nome social e exclusão. "As dúvidas das empresas são sempre focadas em banheiro e adequação de sistemas para o nome social (nos casos de pessoas trans que não fizeram ou não desejam fazer o processo de retificação)", explica Cassimiro. Ela aponta que incluir letramento e fomentar e garantir um ambiente seguro e acolhedor alinhado com fornecedores são essenciais para que a inclusão destas pessoas seja feita da forma correta e duradoura.

Por barreiras como essas, é alto o número de pessoas trans que não conseguem se inserir no mercado. Estima-se que 1,9% da população brasileira é de pessoas transgênero ou não binárias (cerca de 4 milhões), de acordo com uma estimativa do Banco Mundial em 2020.

Aenas 4% das pessoas trans e travestis estão empregados no mercado de trabalho formal e 0,02% tiveram acesso ao ensino superior, de acordo com dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (Antra).Diante desse cenário, não é incomum que pessoas trans acabem vivendo em situação de rua ou se prostituindo.

Maitê Schneider, uma das fundadoras da TransEmpregos Foto: Cibele Barreto/ Integra Diversidade