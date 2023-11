Time: Marina Silva e Sebastião Salgado estão entre as lideranças climáticas mais influentes do mundo

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, foi eleita pela revista americana Time como uma das 100 lideranças climáticas mais influentes do mundo. Os nomes listados pela publicação foram divulgados nesta quinta-feira, 16.

A publicação destaca a atuação da ministra frente ao Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Segundo a publicação, a criação de ações para frear o desmatamento resultou na queda de 20% no desmatamento da Amazônia brasileira em comparação com 2022 — a primeira baixa em cinco anos.

Questionada sobre como avançar a agenda climática global, a ministra afirmou que é preciso “quebrar o ciclo” de acreditar que a realidade ambiental já está sendo mudada “simplesmente porque chegamos a um acordo sobre algo”.

“Temos um raro consenso científico sobre o que está acontecendo, temos as informações, conhecemos os custos da inação, sabemos o que queremos evitar, sabemos o que precisamos fazer e, é claro, temos o dinheiro para fazer o esforço de transição necessário”, disse Marina à revista.

Além da ministra do governo Lula, o fotógrafo Sebastião Salgado e o executivo do Amazonas Marcelo de Oliveira também são representantes do Brasil na lista mundial, que ainda reúne nomes como o empresário bilionário Bill Gates, fundador da Microsoft, além da cantora Billie Eilish e da banda Coldplay.

Vale destacar que a divulgação acontece poucos dias antes da Conferência sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP28, que terá início no próximo dia 30 em Dubai, nos Emirados Árabes.