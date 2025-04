As commodities industriais devem ser um ponto de atenção especial nesse tabuleiro, observa o sócio do Barral Parente Pinheiro Advogados, Welber Barral, que foi secretário de Comércio Exterior de 2007 a 2011. São setores com margem de venda muito limitada, em que qualquer diferença tarifária vai impulsionar o desvio de comércio. “Onde já havia um aumento de importações, agora vai piorar”, apontou. Ele reforçou que o governo tem à mão formas de proteger a indústria local sem ferir as regras do comércio internacional, hoje sob ataque de Trump. “Esse tipo de medida faz parte do jogo, previsto pela OMC”, disse.

Presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), André Passos Cordeiro diz não restar dúvidas de que o governo precisará usar de todos os instrumentos ao seu alcance para impedir a deterioração da base industrial. O segmento químico é um dos que já reclama da inundação de produtos chineses há anos e conseguiu no ano passado que o Executivo elevasse temporariamente as tarifas de importação de 30 produtos, embora o pedido fosse direcionado a 62 itens. O déficit comercial brasileiro com a China em químicos chegou no ano de 2024 a US$ 18,1 bilhões. “Me resta pouca dúvida de que esse cenário vai se agravar. Vamos ver o comportamento ao longo do mês de abril. E aí tomar as medidas necessárias”, disse ao Estadão/Broadcast.