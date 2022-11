Governo de transição quer usar verbas do orçamento secreto para investimentos, diz Wellington Dias

Publicidade

BRASÍLIA - O senador eleito Wellington Dias (PT-PI), que integra a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reforçou nesta quinta-feira, 10, a intenção de destinar verbas do orçamento secreto para investimentos. “Falta definir quanto das emendas iriam para investimento”, afirmou.

Depois de sair de encontro com Lula no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Dias afirmou que o governo eleito se articula para que o Orçamento de 2023 preveja algo em torno de R$ 100 bilhões para investimentos. “A meta é alcançar próximo ou igual a 1% do PIB para investimentos”, disse.

O senador eleito Wellington Dias (PT-PI), que integra a equipe de transição de Lula (PT). Foto: Carolina Antunes/PR

“Caminho é que se faz hoje com emenda de comissão, individuais, que historicamente são trabalhadas, e há uma boa vontade das duas casas de encontrar essa solução, transparência”, afirmou. “Isso não é parte de transição. É uma questão interna de Câmara e Senado”, afirmou o senador eleito, que espera uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema, o que abriria espaço para uma futura nova definição pelo parlamento.

Como mostrou o Estadão na quarta-feira, negociadores no Congresso do governo de transição buscam uma costura política para usar uma parcela do orçamento secreto para bancar um programa de obras. A carteira das obras seria pactuada com os parlamentares.

No projeto do Orçamento de 2023, os recursos previstos para as chamadas emendas de relator, que sustentam o orçamento secreto, são de R$ 19,4 bilhões. Revelado pelo Estadão, o orçamento secreto consiste em um esquema de transferência de verba a parlamentares sem critérios de transparência em troca de apoio político.

Segundo apurou o Estadão, a proposta em discussão é que essa carteira não seja uma imposição do Executivo, mas baseada em critérios definidos em torno de obras estruturantes com impacto no crescimento da economia.

Além da ausência de transparência, uma das críticas ao orçamento secreto é que as emendas são muito pulverizadas e não contribuem para um plano estratégico de investimentos para o País, se restringindo aos interesses paroquiais dos parlamentares.

A linha de proposta é “qualificar” essas emendas, explicou um dos negociadores ao Estadão. Essa discussão não está diretamente relacionada ao “waiver” (licença para gastar) que o governo quer para o ano que vem. É que o projeto de Orçamento de 2023 já foi enviado prevendo a verba para o orçamento secreto. Um dos problemas é que o governo Bolsonaro usou parte dessas emendas (R$ 10 bilhões) para compor o piso de saúde e uma parcela (R$ 3,5 bilhões) para o reajuste dos salários.

No Congresso, lideranças do Centrão não querem abrir mão do orçamento secreto. Um grupo, inclusive, quer aumentar o valor. Como mostrou o Estadão, líderes do Centrão querem usar o Plano Plurianual (PPA), proposta que define os programas prioritários do governo federal durante quatro anos, para validar o orçamento secreto e blindar essas emendas de cortes durante o próximo mandato presidencial. A articulação faz parte da estratégia para evitar que as emendas sejam derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF)./ Adriana Fernandes, Amanda Pupo, Eduardo Rodrigues, Célia Froufe, Iander Porcella, Eduardo Gayer e Débora Álvares