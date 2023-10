Governo federal estuda novo aeroporto em São Paulo, e Caieiras pode receber terminal, diz ministro

Os estudos sobre a necessidade e viabilidade de um novo aeroporto em São Paulo estão em andamento e devem ficar prontos no primeiro semestre de 2024. A localização ainda não foi definida, mas o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, não descarta a possibilidade de construir o terminal em Caieiras, município a cerca de 30 quilômetros de distância da capital.

“Temos conversado com agentes econômicos que apontam a necessidade de mais um aeroporto na cidade de São Paulo”, afirma, destacando que há interesse do mercado em investir em um projeto desse tipo.

Leia também

Costa Filho afirma que já existe um projeto pré-pronto para a construção de um terminal em Caieiras, mas o martelo ainda não foi batido. “Essa é uma possibilidade, mas estamos discutindo alternativas”.

Além de integrantes da iniciativa privada, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o governo do Estado de São Paulo e a União, por meio da Casa Civil, também têm participado das discussões sobre o assunto.

Segundo Costa Filho, atuais aeroportos de São Paulo, com destaque para Congonhas, operam sobrecarregados Foto: Dida Sampaio/Estadão

Costa Filho avalia que os atuais aeroportos de São Paulo, com destaque para Congonhas, operam sobrecarregados, enquanto a construção de um novo terminal é um plano de longo prazo. “Precisamos pensar lá na frente, porque essa é uma obra que demora de cinco a seis anos.”

Solução para o Santos Dumont

Continua após a publicidade

Costa Filho afirmou também que planeja apresentar em até 30 dias uma solução para o imbróglio envolvendo o Aeroporto do Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A pasta está remodelando o decreto que estabelece um limite de 400 quilômetros para os voos operados no terminal.

A medida, decretada pelo ministro anterior, Márcio França, passaria a valer no início de janeiro de 2024. O objetivo é aumentar o fluxo no aeroporto internacional do Rio, o Galeão.

Apesar do novo modelo ainda não estar definido, a possível solução final deve derrubar esse raio de distância. A alternativa deve ser limitar a quantidade de passageiros transportados pelo terminal. O número deve ficar entre 6,5 milhões a 6,8 milhões por ano, segundo Costa Filho.

O ministro destacou que essa opção de restrição de números de passageiros é bem aceita pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e Infraero.

“Estamos remodelando o decreto democraticamente para que possamos dar previsibilidade para as aéreas e passageiros”, disse o ministro durante evento promovido pela Federação de Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp).

A restrição de voos ao Santos Dumont pautada pela distância de 400 quilômetros tem sido alvo de críticas de especialistas e associações de aéreas. Os questionamentos incluem a falta de base técnica e ausência de diálogo com representantes do setor.