Governo aumenta investimentos sociais, mas esquece de observar resultados monetários

Na história política e econômica recente do Brasil, falar em inchaço das contas do governo federal, superfaturamento de obras públicas, descontrole de gastos, estouro de teto orçamentário é algo como chover no molhado.

Deixando o fator corrupção de lado, que não é o objeto do presente artigo, não há como ignorar o estouro da boiada nos gastos públicos do atual governo. Entre janeiro e julho do ano corrente, o resultado primário acumulado foi deficitário em R$ 78,2 bilhões, ante superávit de R$ 73,2 bilhões registrado no mesmo período de 2022. Para piorar os resultados, enquanto as receitas líquidas recuaram 5,3% em termos reais, as despesas totais cresceram 8,7%, isso já autorizado o registro do déficit primário de até R$ 231,5 bilhões, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Leia também

No mesmo período do ano passado, o governo com viés monetarista investiu R$ 1,89 bilhão em educação e em indústrias, enquanto o atual governo, com viés socialista, investiu R$ 2,27 bilhões nas mesmas áreas. Em termos matemáticos, ótimo. Mas em termos de equilíbrio financeiro, péssimo, pois o presente governo gasta por ideologia, e não por consciência monetária.

Mas comparar os dois governos não é uma tarefa tão simples, pois há detalhes relevantes e ocultos por trás dos números. Ambos os governos estão de fato investindo. O grande problema é qual controle está sendo feito sobre isso. Há um abismo entre os dois mandatos no que se refere à responsabilidade da política fiscal. Enquanto um governo foi gerido sob a orientação de uma economia liberal, o atual governo segue uma economia social, sem vigiar o resultado do trabalho feito. É uma visão míope.

Lula (à esquerda) ao lado do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad Foto: Adriano Machado / Reuters

Quando a política econômica era monetarista, fazia-se todas as contas para manter o equilíbrio fiscal e financeiro do País, buscando manter o crescimento sustentável do Brasil. Agora, com uma política econômica com viés socialista, não há limites para os gastos, não há teto orçamentário, não há responsabilidade fiscal. O resultado “a gente vê depois”.

Os governos precisam entender de uma vez por todas que o país é como uma empresa. Precisa ser gerido com eficiência. Países com governos de esquerda da América Latina, como Argentina, Cuba, Venezuela, Nicarágua, já demonstraram resultados péssimos se os gastos forem descontrolados com fins meramente populistas.

Continua após a publicidade

Espero que o presidente Lula da Silva use este alerta e não siga no caminho desse “clube da miséria”, pois, se a gastança desequilibrada continuar, o rombo fiscal ficará ainda maior, e como sempre quem sucumbirá às contas é o pagador de impostos./Sócio-fundador da Tendências Consultoria Integrada