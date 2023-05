Governo lança canal de denúncias de preços abusivos de combustíveis

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou, na segunda-feira, 22, um canal de denúncias para casos de preços abusivos nos postos de combustíveis. Consumidores podem registrar reclamações em um formulário online, disponível aqui.

Senacon lança canal de denúncias de preços abusivos de combustíveis Foto: Isaac Fontana/EFE

A novidade surge após o anúncio de redução dos valores dos combustíveis pela Petrobras na semana passada. O canal tem o objetivo de investigar práticas abusivas e aplicar as sanções cabíveis, conforme define o Código de Defesa do Consumidor.

A Senacon também estabeleceu parcerias com outros órgãos de defesa do consumidor do País, como Procons, Ministério Público, Defensoria Pública, Cade, OAB e Agência Nacional do Petróleo, para fortalecer e agilizar a fiscalização.

Na próxima quarta-feira, 24, a Senacon ainda coordenará, junto aos Procons, o Mutirão do Preço Justo em todo o Brasil, a fim de verificar se os postos de combustíveis estão repassando de forma adequada as variações de preço ao consumidor. Os preços dos combustíveis serão monitorados e o relatório com os dados, com o menor e o maior valor encontrado, será apresentado ao público no próximo dia 30.