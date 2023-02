Governo estuda linha de crédito emergencial para produtores gaúchos afetados por estiagem

O governo federal está estudando a criação de uma linha de crédito emergencial para os produtores rurais afetados pela estiagem no Rio Grande do Sul. Fontes que acompanham as tratativas relataram ao Estadão/Broadcast Agro que a linha planejada seria voltada sobretudo a pequenos produtores e a agricultores familiares, aqueles que se enquadram no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.

Ainda não está fechado o montante que seria disponibilizado por meio dessa linha, de acordo com membros do grupo interministerial que discutem as ações de enfrentamento à seca.

“As medidas estão sendo estudadas. O governo entende que o crédito será o carro-chefe do pacote de apoio aos produtores, mas o presidente Lula irá bater o martelo sobre as ações”, relatou uma fonte.

O principal impasse para a linha de crédito emergencial é a restrição orçamentária do Tesouro, o que irá definir o volume dos recursos ofertados pela União. O governo também busca levantar o número de produtores afetados junto aos municípios com maiores prejuízos a fim de estimar a verba necessária.

Foto: Dirceu Portugal/AE

Entidades que representam pequenos produtores gaúchos, como a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), propõem ao governo crédito emergencial de até R$ 50 mil por produtor para compra de insumos para o plantio da safra de inverno e pagamento de dívidas da temporada atual. A ideia é que a linha tenha prazo de reembolso de até dez anos e bônus de adimplência de 30% para a reestruturação das propriedades.

O aval para a linha de crédito emergencial e o alinhamento das pastas com a Fazenda para averiguar o bolo de recursos a ser ofertado deve ocorrer na reunião prevista para às 16h30 entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta (Secom), da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, da Agricultura, Carlos Fávaro, do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.

O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, participará da reunião, representando o ministro Fernando Haddad. O futuro presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, também estará no encontro, já que entre as ações cogita-se a aquisição de grãos dos produtores pela estatal.

O governo pretende também disponibilizar recursos para equalização da prorrogação de financiamentos dos produtores e conceder desconto de até 35% nos financiamentos vencidos. “As propostas estão na mesa. Agora, temos de ir à Fazenda buscar recursos. Não há previsão orçamentária para isso, portanto, será necessário remanejamento de verba”, afirmou outro interlocutor.

Há expectativa de que seja anunciada uma leva de medidas amanhã, durante visita interministerial ao município de Hulha Negra, no sul do Rio Grande do Sul. O pacote inclui também fornecimento de cesta básica a agricultores assentados e recursos de crédito fundiário do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para produtores rurais assentados. A comitiva será formada por Fávaro, Teixeira, Dias, Goés, Pimenta e Pretto como indicado para a Conab.

É a terceira safra consecutiva do Rio Grande do Sul afetada pela seca, com perdas que somam quase 50% no milho verão e passam de 30% na soja do ciclo 2022/23. De acordo com dados mais recentes da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 318 municípios decretaram situação de emergência no Estado. Do total, 220 tiveram a situação de emergência homologada pelo governo do Estado e 191 foram reconhecidas pela União.

O reconhecimento da situação pelo Estado permite aos municípios receberem ajuda humanitária, enquanto que, com a chancela da União, as prefeituras podem receber recursos para enfrentar a seca. O reconhecimento estadual da situação de emergência possibilita também que os produtores rurais acionem o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro).