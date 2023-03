Governo Lula lança aplicativo ‘Mãos à Obra’ para atualização de obras paradas

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou nesta sexta-feira, 10, a plataforma ‘Mãos à Obra’ para permitir que prefeitos e governadores atualizem o estado de obras paralisadas ou inacabadas em suas regiões. A apresentação do aplicativo foi feita em agenda no Palácio do Planalto que reúne Lula, ministros e prefeitos.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, criticou o contexto encontrado pela nova gestão em relação a esses dados. O governo ainda lida com um número desatualizado de obras paralisadas, levantado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que dá conta de 14 mil empreendimentos parados. Para montar o novo plano de investimentos, contudo, o governo precisa atualizar esse número, assim como o estado de execução de cada obra e os valores necessários para concluir os empreendimentos.

“A ideia é saber cada obra que está paralisada, o que falta, em que pé está, quais já podem começar a partir do momento que botar as mãos as obras, para todo mundo estar conversando numa única plataforma e colocar todas as obras para andar”, disse a ministra na agenda, que é fechada à imprensa, mas tem trechos transmitidos pelo Planalto.

Dweck afirmou que a plataforma é também um sistema de “escuta” com os entes da federação, que possibilitará uma uniformidade de dados para o Brasil. “É um sistema de escuta também, dá um certo espaço de conversa com estados e municípios, para que a gente tenha informações e todos tenham as mesmas informações”, disse a ministra. Ela explicou ainda que as informações coletadas também contarão com uma divulgação externa por meio da plataforma de obras do governo federal - segundo ela, ferramenta que só não foi descontinuada pelo antigo governo por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU).

TCU estimou que há 14 mil obras públicas paradas no Brasil Foto: Hélvio Romero / Estadão

De acordo com a ministra, haverá capacitação de funcionários das prefeituras para que eles possam usar a nova plataforma. “Vamos usar rede de parcerias, que existe desde 2015, onde estão todos os Estados, e 39 associações de prefeituras, que farão com que a gente chegue onde pessoas serão capacitadas e vão poder prover qualquer tipo de informação necessária a prefeito que queira e irá usar sistema”, afirmou.