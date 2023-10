O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda-feira, 30, os nomes de Paulo Picchetti e Rodrigo Teixeira para ocupar as duas vagas que serão abertas no fim deste ano na diretoria do Banco Central. Os indicados devem ser sabatinados pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e aprovados pelo plenário da Casa para assumirem os cargos.

Picchetti foi indicado para a Diretoria de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, e Teixeira, para a Diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta. Os cargos estão, neste momento, com Fernanda Guardado e Maurício Moura, respectivamente.

A indicação do presidente precisa passar agora pelo crivo dos senadores durante sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa. Historicamente, a CAE não cria obstáculos para os nomes propostos pelo Executivo ao BC. Confira abaixo quem são os novos nomes da diretoria.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 30. Os nomes de Paulo Picchetti e Rodrigo Teixeira foram anunciados para a diretoria do BC. Foto: WILTON JUNIOR/ESTADAO

Paulo Picchetti

Professor na Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EESP) desde 2007, Picchetti é uma figura já conhecida da imprensa por frequentemente dar entrevistas em divulgações de índices de inflação, como destacou Haddad na entrevista coletiva de apresentação do indicado. Hoje, também coordena na Fundação Getúlio Vargas o IPC-S, Índice de Preços ao Consumidor – Semanal.

Especializado em econometria (método estatístico de análise de dados e problemas econômicos), o especialista ainda tem como áreas de atuação ciclos econômicos, estatística espacial e índices de preços. Obteve o título de mestre em economia pela USP em 1991 — mesmo período que Fernando Haddad — e, entre 1991 e 1995, realizou o doutorado na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos.

Picchetti também atuou como coordenador do Índice de Preços ao Consumidor medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe) e, de acordo com seu Currículo Lattes, foi professor na USP, entre 1995 e 2006.

Rodrigo Teixeira

Rodrigo Teixeira é antigo funcionário do Banco Central — atua como servidor público da carreira de analista na instituição desde 2002. Hoje, é secretário especial adjunto de Análise Governamental na Casa Civil e professor do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), onde atua desde 2009. Também integra a Consultoria de Conjuntura Econômica, no Departamento Econômico do Banco Central do Brasil, de acordo com seu currículo.

Graduou-se em Economia pela USP em 1999, e obteve os títulos de mestre (2003) e doutor (2007) em Economia pelo Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo (IPE-USP). Teixeira foi professor contratado do departamento de Economia da Universidade de São Paulo (USP) de 2004 a 2009.

Em seu currículo, tem passagem como diretor-adjunto da Diretoria de Relações Internacionais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), como assessor na Assessoria Econômica do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (ASSEC/MPOG), chefe de gabinete e vice-secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de São Paulo na gestão de Haddad como prefeito, entre outros cargos.