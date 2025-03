Governo Lula evita resposta a nova ameaça de tarifa de Trump; Alckmin insiste em diálogo com Lutnick

BRASÍLIA - O governo Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não responder nesta quarta-feira, dia 5, à nova menção do presidente Donald Trump à cobrança de tarifas excessivas pelo Brasil e à ameaça de adoção de reciprocidade. O governo brasileiro aposta em criar, discretamente, um espaço para acomodação com Trump.

O emissário é o vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro responsável, entre outros, pelo setor do Comércio Exterior. Alckmin agendou um contato inicial com seu homólogo ministerial, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. A videoconferência será realizada nesta quinta-feira, dia 6, às 17h30, conforme a agenda do vice-presidente. Antes ele terá encontro com a equipe ministerial e com lideranças do setor de alimentos. Na sexta-feira passada, porém, também foi tentado um contato a distância, que não se confirmou.

Lula evita confronto, e o vice e ministro Geraldo Alckmin tenta ser atendido por Howard Lutnick, secretário de Comércio de Trump Foto: Wilton Junior/Estadão

No governo, por enquanto não se organiza uma viagem de Alckmin aos Estados Unidos, mas a possibilidade não está descartada. O vice-presidente tem se cercado de contatos com os setores potencialmente alvo de tarifas, aço, alumínio e etanol. As tarifas ainda não foram impostas para valer, destacam membros do governo Lula.

Em discurso no Congresso, Trump republicano defendeu a política de tarifas e citou novamente o Brasil como um dos países que “cobram demais dos Estados Unidos”. Também nesta terça-feira, 4, ele anunciou tarifas de 25% em todos os produtos do Canadá e do México, e de 10% em produtos chineses. Trump quer, com isso, incentivar indústrias estrangeiras a se estabelecerem nos Estados Unidos.

Nem o Ministério das Relações Exteriores, nem o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) se pronunciaram oficialmente. As áreas afins do Mdic e o Departamento de Política Comercial do Itamaraty atuam no caso. Há contatos diplomáticos nos bastidores.

A intenção é não deixar a possível guerra comercial cair num “bate e rebate” público, ao menos na seara dos negócios, ao contrário do que ocorreu pela primeira vez no campo político — de governo a governo. Na semana passada, o Itamaraty reagiu rapidamente com nota à imprensa a uma crítica feita nas redes sociais pelo Departamento do Estado dos Estados Unidos à liberdade de expressão no Brasil.

A leitura da diplomacia brasileira é que Trump apenas repetiu o discurso anterior. Já o entorno de Alckmin aposta que ele possa, discretamente, levar as preocupações do Brasil e explicar o cenário completo a Lutnick, na esperança de obter um acordo.

O vice-presidente já chegou a citar a possibilidade do estabelecimento de cotas, em vez de tarifas, como ocorreu em 2019 quando Trump também ameaçou taxar o aço e o alumínio brasileiros e depois trocou de medida. Na ocasião, o então presidente Jair Bolsonaro entrou em cena para negociar as cotas com Trump.

O teor da mensagem de Alckmin não estaria completamente definido, por se tratar de uma primeira conversa, mas o País vê sinais de disposição a dialogar. Lutnick anunciou nesta quarta-feira, 5, que poderá haver, por exemplo, um “caminho do meio” e isenções a produtos do México e Canadá. A Casa Branca mais tarde anuciou a exceção de um mês no setor automotivo, que atende a pedidos de montadoras americanas instaladas nos países vizinhos, como a GM, a Ford e o grupo Stellantis.