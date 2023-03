Governo faz nomeações para diretoria executiva da Itaipu Binacional

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez quatro nomeações para a diretoria executiva da Itaipu Binacional. Em edição extra do Diário Oficial da União na noite desta sexta-feira, 24, o governo está nomeando Luiz Fernando Ferreira Delazari para a diretoria jurídica; Iggor Gomes Rocha como diretor administrativo; Renato Soares Sacramento para a diretoria técnica executiva; e Carlos Carboni para o cargo de diretor de coordenação da Itaipu.

Segundo o decreto, os novos integrantes da diretoria executiva terão mandato até 16 de maio de 2027. A mesma edição extra traz a exoneração de David Rodrigues Krug do cargo de diretor técnico executivo da Itaipu Binacional.

Na semana passada, quando compareceu à posse do novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, o presidente Lula afirmou que, por um equívoco do próprio governo, ainda não tinha sido indicada toda a diretoria da empresa. Ele prometeu, na ocasião fazer logo as indicações dos diretores e integrantes do conselho.

Diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri assumiu o cargo na última semana após ser indicado pelo presidente Lula Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Como mostrou o Estadão, o governo Lula pretende concluir ainda neste mês o processo de exoneração do ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque do conselho da Itaipu Binacional. Ele está diretamente envolvido no escândalo de entrada ilegal de joias no País para presentear o ex-presidente Jair Bolsonaro e recebe atualmente R$ 34 mil para integrar o conselho da estatal.