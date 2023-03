Governo aumenta para 9% proposta de reajuste salarial de servidores federais

BRASÍLIA – Após pressão dos servidores, o governo melhorou a proposta de reajuste salarial do funcionalismo público federal este ano. A oferta agora é de um aumento de 9% a partir de maio ante o porcentual apresentado mais cedo, na reunião da Mesa Nacional Negociação Permanente, de 8,4% a partir de abril. Segundo o Ministério da Gestão, o novo valor cabe na reserva do Orçamento para essa medida, de R$ 11,2 bilhões.

De acordo com o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), Rudinei Marques, as categorias preferem um porcentual maior de aumento, ainda que demore mais alguns meses. Nesse sentido, Marques disse que vai encaminhar às bases a aprovação da proposta.

O governo também manteve o aumento de R$ 200 no vale-alimentação, o que significa a recomposição da inflação de fevereiro de 2016 a fevereiro deste ano.

Inicialmente, a União havia proposto um aumento de 7,8% a partir de março. Os servidores federais estão desde 2019 sem recomposição salarial, e haviam pedido um aumento de 13,5% a partir de abril.

Servidores consideraram proposta do governo como frustrante Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil