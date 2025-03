Governo Lula publica MP do novo empréstimo consignado privado; veja perguntas e respostas

BRASÍLIA – O governo federal publicou na tarde desta quarta-feira, 12, em edição extra do Diário Oficial da União, a Medida Provisória (MP) que cria o novo crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada da iniciativa privada.

A MP foi assinada mais cedo, em solenidade no Palácio do Planalto. O novo consignado privado vai atender a todos os celetistas, incluindo empregados rurais, domésticos e funcionários de microempreendedores individuais (MEI), com o objetivo de reduzir os juros das operações de crédito.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Luiz Marinho (Trabalho) no lançamento do novo consignado privado, em evento no Palácio do Planalto. Foto: Ricardo Stuckert/PR

O novo empréstimo poderá ser contratado a partir de 21 de março. Quem já tem um consignado ativo poderá, inclusive, migrar para a nova modalidade a partir de 25 de abril – data em que as instituições financeiras ficam liberadas para oferecer propostas diretamente através de seus canais de empréstimo. A MP altera pontos da legislação trabalhista para permitir o uso do eSocial para que as instituições financeiras consultem os dados dos trabalhadores, melhorem a avaliação de crédito e, a partir disso, ofertem a nova modalidade a taxas mais atrativas.

O texto também prevê que, durante os 120 primeiros dias da oferta, operações destinadas a trabalhadores que tenham empréstimo pessoal ou consignado privado em aberto só possam ser feitas para liquidar os saldos dessas operações, conforme antecipou o Estadão/Broadcast.

Esse mecanismo é visto pelo governo e pelas instituições financeiras como uma forma de estimular a migração dos clientes de linhas de crédito mais caras para o novo produto, que deve ter juros mais baixos. O cliente não será obrigado a liquidar as operações antigas, mas neste caso, não poderá contratar o novo consignado.

Quem pode oferecer o crédito?

Bancos tradicionais, fintechs e neobancos que quiserem oferecer a modalidade terão acesso às informações do eSocial para oferecer o novo consignado. Antes, era necessário que as instituições financeiras firmassem convênio com empresas individualmente. A expectativa do governo é de que mais de 80 instituições se credenciem para fazer a oferta.

Quais são os prazos?

A partir de 21 de março, os clientes elegíveis podem contratar o novo consignado privado por meio da carteira de trabalho digital. Quem já tem um consignado ativo poderá migrar para a nova modalidade a partir de 25 de abril, mesma data em que as instituições financeiras ficam liberadas para oferecer propostas diretamente através de seus canais de empréstimo.

No prazo de 120 dias contados a partir da publicação da MP, fica proibida a contratação de novos empréstimos consignados privados no modelo antigo, vigente até hoje.

A partir de 6 de junho, fica liberada a portabilidade entre os bancos.

Qual será o impacto da medida no mercado de crédito?

Nas contas do governo, até R$ 125 bilhões em operações de crédito consignado pessoal sem garantia e do consignado privado válido hoje podem migrar para a nova modalidade.

O montante equivale às 3,8 milhões de operações do consignado privado vigentes, no total de R$ 40 bilhões, somados a R$ 85 bilhões em crédito pessoal sem garantia vincendas, que devem apresentar demanda maior no curto e médio prazo – e, especialmente, no prazo de 120 dias.

Em um prazo mais longo, o público do novo consignado privado engloba 47 milhões de trabalhadores celetistas.

Haverá garantia do FGTS?

Os trabalhadores poderão oferecer até 10% do saldo do Fundo Garantidor do Tempo de Serviço (FGTS) e 100% da multa rescisória, em caso de demissão sem justa causa, como garantia.

O uso é facultativo e deve ser autorizada pelo trabalhador no momento em que o contrato é firmado. A utilização do FGTS como garantia ainda precisa ser regulamentada pelo Conselho Curador do FGTS, Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e do comitê gestor do consignado privado.

O trabalhador pode comprometer, no máximo, 35% do seu salário bruto ao mês com o pagamento das parcelas.

O que acontece em caso de mudança de emprego ou demissão?

Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o trabalhador que optou pelo saque-aniversário do FGTS também poderá contratar o novo consignado./Cícero Cotrim, Giordanna Neves, Matheus Piovesana, Luci Ribeiro e Sandra Manfrini