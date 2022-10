Governo propõe rescisão de contratos de 17 usinas do leilão emergencial

Publicidade

O Ministério de Minas e Energia (MME) propôs na noite de quinta-feira, 27, a rescisão dos contratos das 17 usinas vencedoras do leilão emergencial, realizado em outubro do ano passado. De acordo com a pasta, a medida evita o pagamento de até R$ 39 bilhões, reduzindo em até 4,5% as tarifas em todo o País pelos próximos três anos.

A minuta da portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. As diretrizes e as condições para a rescisão ficarão disponíveis para consulta pública até 28 de novembro.

O certame foi uma das medidas adotadas pelo governo federal por conta da grave crise hídrica que o País enfrentou no ano passado, mas a maioria dos projetos não entraram em funcionamento no cronograma previsto nos contratos. Foram contratadas 17 usinas, sendo 14 termelétricas a gás natural. Essas térmicas foram contratadas por R$ 1.599,57 o megawatt-hora (MWh), em média, preço sete vezes maior que a média de leilões tradicionais.

O prazo para início da operação das usinas era 1º de maio. Porém, o edital também previa uma prorrogação de até três meses para que os empreendimentos funcionassem, sob pena de aplicação de multas pelos atrasos. Para os especialistas, essa contratação feita à época foi cara e desnecessária.

A proposta autoriza a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a desfazer os contratos sem custos para as usinas que entraram em funcionamento dentro do prazo limite definido pelo contrato e estão adimplentes com todas as obrigações financeiras. Os geradores que concordarem com a rescisão amigável terão 30 dias, após a publicação da portaria, para apresentar o termo de aceitação.

Já as usinas que não entraram em operação nos prazos acordados não terão direito a resolução amigável. Nesses casos, os empreendimentos terão seus contratos rescindidos por inadimplência, com cobrança das penalidades de multa, conforme regras estabelecidas.

Ministério de Minas e Energia propôs a rescisão dos contratos das 17 usinas vencedoras do leilão emergencial, realizado no ano passado. Foto: Bloomberg

Em nota, a pasta informou que a rescisão já vinha sendo solicitada por alguns geradores à Aneel e ao MME. Além disso, o Tribunal de Contas da União (TCU) apontou a necessidade de análise de alternativas para redução dos custos do certame, entre elas a rescisão contratual. Apesar das sinalizações, a auditoria realizada sobre o tema não foi julgada ainda pelo plenário da Corte de Contas.

“A solução submetida à sociedade busca atender ao interesse público, na medida em que oportuniza a redução dos custos e das tarifas de energia elétrica, respeitando os contratos firmados e preservando a segurança jurídica e regulatória do processo licitatório”, diz a nota.