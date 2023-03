Governo do Rio propõe à Fazenda revisão de plano de recuperação fiscal

RIO - O governo do Estado do Rio propôs ao Ministério da Fazenda uma revisão dos termos do Plano de Recuperação Fiscal firmado com a União em junho do ano passado, conforme as novas regras do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O principal argumento do governo fluminense para conseguir o pleito é de que a renúncia de arrecadação provocada pela redução forçada do ICMS sobre combustíveis – medida adotada pelo governo Jair Bolsonaro (PL) em meio às pressões inflacionárias do ano passado, e às vésperas das eleições – deixou o plano desequilibrado.

A principal variável de ajuste para eventual revisão do plano seria no pagamento das parcelas da dívida com a União. Desde sua primeira versão, aprovada em 2017, o princípio geral do RRF é oferecer suspensão ou alongamento nos prazos de pagamento da dívida dos Estados em troca de medidas de cortes de gastos públicos.

Pelo plano de recuperação, o Rio deveria pagar em torno de R$ 4,8 bilhões da dívida com a União em 2023, segundo dados da Secretaria de Estado de Fazenda. Uma fonte que acompanha as conversas, e pediu para não se identificar, reconheceu que eventuais adiamentos nos prazos de pagamento dessas parcelas seriam a principal forma de revisar o plano, mas ressaltou que não há nada definido.

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), tratou do assunto, na terça-feira, 7, numa reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ao deixar o encontro, o governador ressaltou que as duas leis que limitaram a cobrança do ICMS foram aprovadas, no ano passado, logo após a aprovação do plano de recuperação do Rio, mudando a “base de arrecadação” do governo fluminense e mudando a perspectiva de equilíbrio contida no plano.

Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda, em 2022, o governo fluminense deixou de arrecadar R$ 5 bilhões por causa da redução do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Em 2010, essa perda de arrecadação poderá chegar a R$ 4 bilhões em termos líquidos, já descontados os repasses obrigatórios para os municípios, disse a fonte ouvida pelo Estadão.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, durante participação no encontro do Consórcio de Governadores dos Estados do Sul e do Sudeste (Cosud). Foto: Pedro Kirilos/Estadão

No sábado passado, durante encontro anual do Consórcio de Governadores dos Estados do Sul e do Sudeste (Cosud), o governador Cláudio Castro (PL) criticou as condições financeiras das dívidas dos Estados com a União. “Uma atividade econômica importante da União hoje é agiotar os Estados. E devia ser apoiar os Estados”, disse.