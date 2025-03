Governo Trump sinaliza que tarifas contra Canadá e México poderão ter isenções

WASHINGTON - O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse que pode haver exceções para as tarifas de 25% impostas pelo presidente Donald Trump ao Canadá e ao México. A sinalização representa um abrandamento da posição dos Estados Unidos depois que o aumento de impostos de terça-feira, 4, prejudicou o mercado de ações, preocupou os consumidores e deu início a uma guerra comercial.

PUBLICIDADE Em uma entrevista nesta quarta-feira, 5, à Bloomberg Television, Lutnick disse que Trump atualizaria seus planos tarifários com um anúncio à tarde, possivelmente poupando setores como o de automóveis dos impostos de importação. “Vamos deixar claro que haverá tarifas”, disse Lutnick. “Mas o que ele está pensando é em quais setores do mercado podem, talvez — talvez — ele considere a possibilidade de dar-lhes um alívio até chegarmos, é claro, ao dia 2 de abril.”

O secretário Howard Lutnick disse que conversaria na manhã desta quarta-feira com Trump sobre as possíveis opções em relação ao Canadá e ao México Foto: Roberto Schmidt/AFP

Em 2 de abril, Trump planeja anunciar o que ele chama de tarifas “recíprocas” para igualar as tarifas, impostos e subsídios fornecidos por outros países. Isso poderia aumentar drasticamente as taxas tarifárias cobradas globalmente, mantendo o risco de uma tarifa mais ampla.

Lutnick disse que conversaria na manhã desta quarta-feira com Trump sobre as possíveis opções em relação ao Canadá e ao México, dizendo que ambos os países estão trabalhando para atender às preocupações do presidente dos EUA sobre o tráfico de drogas. O secretário disse esperar que Trump anuncie sua decisão na tarde desta quarta-feira.

O governo canadense indicou que nada menos que a remoção das tarifas seria aceitável. “Não estamos interessados em nos encontrar no meio do caminho e ter alguma tarifa reduzida. O Canadá quer que as tarifas sejam removidas”, disse o Ministro das Finanças canadense, Dominic LeBlanc, à Canadian Broadcasting Corporation.

Na terça-feira, Trump impôs taxas de 25% sobre as importações do México e do Canadá, taxando os produtos energéticos canadenses, como petróleo e eletricidade, a uma taxa menor de 10%. O presidente também dobrou a tarifa de 10% que impôs à China para 20%. O governo afirmou que as tarifas pretendem impedir o contrabando de drogas como o fentanil, mas Trump também sugeriu que as tarifas procuram eliminar os persistentes déficits comerciais dos EUA.

Os impostos desencadearam quase que imediatamente medidas de retaliação por parte do Canadá e da China, com o México planejando anunciar sua resposta no domingo. O mercado de ações dos EUA perdeu todos os ganhos desde a vitória de Trump na eleição presidencial do ano passado, e os consumidores já estão exaustos com a inflação e preocupados com o fato de que os custos do aumento de impostos levariam a preços mais altos. Essas preocupações podem ter levado Lutnick a sinalizar um possível recuo em uma entrevista na tarde de terça-feira com a Fox Business Network.

“Acho que ele vai perceber que, se vocês fizerem mais, chegaremos ao meio do caminho de alguma forma”, disse Lutnick à Fox Business Network. Seus comentários fizeram com que o mercado de ações reduzisse suas perdas no dia.

Mas, em seu discurso conjunto ao Congresso na noite de terça-feira, Trump parecia decidido a avançar com as tarifas. O presidente dos EUA tentou minimizar o possível dano econômico como “um pequeno distúrbio”, já que o governo sugeriu que as estimativas de inflação mais alta e crescimento mais lento na maioria das previsões econômicas externas são exageradas.

“Pode ser um pouco de um período de ajuste”, disse após afirmar que os agricultores se beneficiariam de tarifas recíprocas sobre países que têm tarifas sobre as exportações dos EUA. “Vocês terão que ter paciência comigo novamente e isso será ainda melhor.”

Ainda assim, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, interpretou as tarifas de Trump como uma traição à amizade entre as duas nações. Trudeau disse na terça-feira que seu país aplicaria tarifas sobre mais de US$ 100 bilhões (dólares americanos) de produtos americanos ao longo de 21 dias.

“Hoje, os Estados Unidos lançaram uma guerra comercial contra o Canadá, seu parceiro e aliado mais próximo, seu amigo mais próximo. Ao mesmo tempo, eles estão falando em trabalhar positivamente com a Rússia, apaziguando Vladimir Putin, um ditador mentiroso e assassino. Isso faz sentido”, disse Trudeau na terça-feira.

O México indicou que anunciaria suas próprias contramedidas no domingo.

Pequim respondeu com tarifas de até 15% sobre uma ampla gama de exportações agrícolas dos EUA. Também ampliou o número de empresas americanas sujeitas a controles de exportação e outras restrições./AP