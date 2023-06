Governo federal anuncia concursos para 4,4 mil vagas e Lula cobra mais contratações; veja as áreas

Filha de ‘rei da soja’ abre disputa judicial e questiona partilha de bens na família Maggi

Irmã por parte de pai do ex-ministro da Agricultura e ex-governador do Mato Grosso Blairo Maggi, Carina Maggi Martins afirma ter sido ‘enganada’ em divisão do espólio feita há vinte anos