Governo vai fazer novo formulário para inclusão de famílias no Cadastro Único de programas sociais

BRASÍLIA - O governo vai construir um novo formulário de perguntas para a inclusão das famílias no Cadastro Único para programas sociais, o CadÚnico. É por meio desse cadastro que as famílias de baixa renda têm acesso a programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família.

O formulário usado no cadastro atualmente é de 2010 e não passou até agora por nenhuma atualização relevante. A expectativa do Ministério do Desenvolvimento Social é que o novo formulário esteja pronto em 2025.

Segundo a secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, Leticia Bartholo, o novo formulário terá perguntas mais aderentes aos desafios da atualidade, junto a um novo sistema tecnológico. “E não um sistema que demora seis meses para demandar qualquer aprimoramento”, diz. “O fato de termos um formulário de 2010 é muito triste”, avalia Leticia.

Secretária Leticia Bartholo afirma que novo formulário terá perguntas mais aderentes aos desafios da atualidade, junto a um novo sistema tecnológico. Foto: Wilton Junior/Estadão

Técnicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto de Pesquisas Econômica e Aplicada (Ipea) vão ajudar na revisão das perguntas do formulário. “Não é corrida de 100 metros. É maratona entregar para 2025″, diz a secretária. Para Leticia, os dados do novo Censo permitem que os governos tenham informações mais precisas para o desenho de políticas públicas.

Observatório do CadÚnico

Nos próximos meses, o Ministério vai lançar o Observatório do CadÚnico, uma nova ferramenta de uma base de dados para gestores, pesquisadores e formuladores de políticas públicas, além do acompanhamento das famílias pelos Centros de Referência de Assistência Social, os Cras, locais nos municípios onde são feitos os cadastramentos.