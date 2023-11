Funcionários dos Correios avaliam greve na véspera da Black Friday; veja regiões afetadas

Os sindicatos dos Correios das cidades de São Paulo e Bauru e dos Estados do Rio de Janeiro, Tocantins e Maranhão, representados pela Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect), avaliam a possibilidade de greve a partir desta quinta-feira, 23, véspera da Black Friday. A paralisação está sendo votada em assembleia pelos sindicatos durante esta quarta-feira, 22, e quinta-feira, 23.

De acordo com a Findect, a paralisação de tempo indeterminado reivindica a resolução de 26 questões do acordo coletivo com a estatal, como, por exemplo, a incorporação de R$ 250 ao salário base o que, segundo a federação “foi negociado na mesa coletiva”. A categoria também exige a realização de concurso público, melhorias no planos de saúde e melhores condições de trabalho.

A greve já foi aprovada pelo sindicato do Tocantins na terça-feira, 21, segundo a Findect. Nos sindicatos de Bauru, do Rio de Janeiro e do Maranhão, as assembleias estão marcadas para esta quarta-feira à noite. Em São Paulo, a assembleia está prevista para quinta-feira, a partir das 19h, conforme informou o Sintect-SP ao Estadão.

A Findect também cita como reivindicação a iminente tributação sobre a bonificação de R$ 1.500 em janeiro, que, segundo a entidade, “representa um sério risco de redução substancial desses valores, agravando os prejuízos para os trabalhadores já sujeitos a descontos abusivos”.

Em nota, os Correios informaram que preparam uma série de medidas para garantir a normalidade dos serviços caso as assembleias desses cinco sindicatos aprovem paralisação parcial e pontual, entre elas: contratação de mão de obra terceirizada, realização de horas extras, deslocamento de empregados entre as unidades e apoio de pessoal administrativo.

Greve já foi aprovada pelo sindicato do Tocantins, segundo a Findect, e ainda será votada em assembleia em São Paulo, Bauru, Rio de Janeiro e Maranhão. Foto: Hélvio Romero/Estadão

Se aprovada, a paralisação ocorrerá durante uma das maiores datas do varejo mundial, na qual os Correios são um maiores parceiros logísticos no Brasil. Na semana passada, a estatal anunciou uma campanha para Black Friday, com descontos de até 30% nos envios de encomendas nacionais e internacionais.