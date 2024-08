Greve de servidores do Tesouro e da CGU tem cancelamento de reuniões e deve atrasar serviços

BRASÍLIA - Os servidores da carreira de Finanças e Controle que atuam no Tesouro Nacional e na Controladoria-Geral da União (CGU) iniciaram, nesta terça-feira, 6, paralisação de 48 horas, parte da greve geral da categoria. Os trabalhadores reivindicam retomada da mesa de negociação específica com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), que, por sua vez, informa já ter fechado 28 acordos com o funcionalismo.

PUBLICIDADE A mobilização das categorias de finanças e controle inclui outra paralisação de 48 horas na próxima semana, a entrega de cargos de chefia e intensificação da operação-padrão. O movimento grevista diz que houve adesão, até o momento, de mais de 200 chefes, coordenadores, diretores e gerentes da CGU e do Tesouro. O Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle (Unacon Sindical) informou que a mobilização do Tesouro implicou no cancelamento de diversas reuniões externas, incluindo com a B3, o que pode implicar em atrasos em ações para o Tesouro Direto, e no repasse de informações para o Banco Central.

Servidores da CGU e do Tesouro iniciaram, nesta terça-feira, 6, paralisação de 48 horas Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O sindicato também diz que “haverá atraso, em relação ao prazo usual, nas emissões e resgates de títulos públicos”. O Tesouro, porém, considera os leilões da dívida uma atividade crítica e diz que ela não será afetada.

Acordos em andamento

O Ministério da Gestão informou, também nesta terça, que já fechou 28 acordos com representantes de diversas carreiras do funcionalismo federal, que representam mais de 70% da força de trabalho da União. Segundo a pasta, essas reestruturações de carreiras englobam acordos que repõem toda a inflação prevista para o atual governo e parte das perdas de gestões anteriores.

Para 2024, o governo já realizou o reajuste no auxílio-alimentação de R$ 658 para R$ 1 mil, aumento de 51,1% nos recursos destinados no auxílio-saúde e de R$ 321 para R$ 484,90 no vale-creche para todos os servidores federais.