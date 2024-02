O Grupo Estado lança nesta quinta-feira, 8, o Agro Estadão, portal jornalístico dedicado à cobertura do agronegócio brasileiro. Com atualização em tempo real e conteúdos exclusivos, a iniciativa nasce com a missão de ser fonte de informação relevante para pequenos, médios e grandes produtores rurais, além de contribuir para estreitar a distância entre o campo e a cidade. O Agro Estadão pode ser acessado neste link.

PUBLICIDADE O novo investimento do Estadão na cobertura do agronegócio acompanha a forte expansão do setor. O agro brasileiro exporta para mais de 200 mercados em todo o mundo. Segundo estimativas do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, em parceria com a CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), o PIB do setor ficou perto de R$ 2,62 trilhões em 2023, o que corresponde a quase um quarto de toda a riqueza produzida pelo Brasil no ano passado. O setor também responde por quase 50% das exportações brasileiras, além de representar 27% dos empregos no País. Em 2023, o campo brasileiro colheu 154,6 milhões de toneladas de soja, 131,9 milhões de toneladas de milho e 10 milhões de toneladas de arroz. Só a safra de grãos teve crescimento de 17,9% em relação ao ano anterior. Esses números colocam o Brasil como um dos principais responsáveis por garantir a segurança alimentar do mundo.

O Agro Estadão é resultado de uma extensa pesquisa com produtores, consultores e especialistas no setor. Os assuntos a serem abordados pela reportagem foram definidos com base no mapeamento dos interesses dos produtores rurais, público principal que o portal busca atender.

O portal conta com uma editoria específica para divulgar os avanços tecnológicos no campo, com destaque para temas relacionados com biotecnologia, conectividade, automação, fertilização e pulverização, inovação científica e ganho de produtividade.

O portal também dedica espaço para a sustentabilidade, com o objetivo de fomentar o debate construtivo sobre o uso inteligente dos recursos naturais na agricultura brasileira.

Temas de alto impacto para o produtor rural como oscilações de preços, fenômenos climáticos, embargos sanitários, restrições de importação e alterações nas leis que regem o setor também contam com editorias específicas.

E como o Agro é feito por pessoas, o portal também dará voz a histórias de sucesso de pequenos, médios e grandes produtores rurais, sempre com dicas de gestão e iniciativas inspiradoras.

Além da produção própria, o conteúdo do Agro Estadão é enriquecido com informações do Broadcast, referência na cobertura do agronegócio no país. O leitor terá acesso a notícias, gráficos e cotações de commodities agrícolas, moedas, mercados e ações de empresas que operam no segmento Agro.

O Agro Estadão conta ainda com um time exclusivo de colunistas especializados no setor. Entre eles, o ex-ministro da Agricultura Francisco Turra, a ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira (SRB) Teresa Vendramini, o ex-presidente da Embrapa Celso Moretti, o advogado e ex-presidente dos Conselhos de Administração da Embrapa e Conab José Carlos Vaz, o especialista em comércio e direito internacional Welber Barral, o agrônomo e consultor Tiago Fischer e o professor e cientista Marcos Fava, conhecido como Doutor Agro.

Dada a importância da meteorologia para os produtores rurais, a previsão do tempo tem destaque no Agro Estadão. Além dos dados tradicionais de temperatura, insolação e chance de chuva, o site traz diferenciais como a evaporação de água do solo e velocidade do vento ― informações cruciais para o produtor rural planejar pulverizações e rotinas de irrigação em suas propriedades. Há ainda mapas meteorológicos com atualização de hora em hora com informações sobre chuvas, incidência solar, temperatura do ar e do solo, balanço hídrico e cobertura de nuvens.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE “A iniciativa reforça o compromisso do Estadão com o agronegócio e vem ao encontro da longa tradição da empresa na cobertura dos temas de interesse do produtor rural”, diz Francisco Mesquita Neto, diretor-presidente do Grupo Estado. O agro esteve presente no jornal O Estado de S.Paulo sistematicamente desde 1918, quando foi criada a coluna semanal Assumptos Agrícolas. Em 5 de janeiro de 1955, circulou a edição número 1 do Suplemento Agrícola, um caderno em formato tabloide. Mais recentemente, em 2015, a Agência Estado lançou o Broadcast Agro, com informações em tempo real sobre o setor, além de newsletters sobre o mercado de soja e milho e outra sobre boi gordo, com a cobertura do que ocorre de mais importante dentro e fora das propriedades rurais. “Queremos ser uma fonte de informação relevante e confiável para o produtor rural, e um canal para reverberar os dilemas e desafios do agro brasileiro, setor cada vez mais relevante para a economia do País”, afirma Rodrigo Flores, diretor de conteúdo do Estadão Publishing House.