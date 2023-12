O Grupo Pão de Açúcar (GPA) anunciou na noite de segunda-feira, 11, que revisou seu plano de expansão e alterou suas projeções referentes ao período no qual pretende implementar seu plano de abertura de novas lojas. Assim, o prazo do plano de abertura de 300 novas lojas foi alterado de 2024 para 2026.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que o plano de expansão divulgado anteriormente previa a inauguração de 300 novas lojas no período entre 2022 e 2024. Segundo a varejista, dessas 300 lojas, 121 já foram abertas até setembro de 2023 e 11 estão previstas para serem inauguradas no quarto trimestre de 2023, totalizando 132 novas lojas (99 de proximidade e 33 supermercados).

“O GPA decidiu rever o prazo final desse plano de 2024 para 2026, devido a considerações sobre a otimização do nível de investimentos da companhia, objetivando o melhor retorno possível para o acionista, dadas as condições de mercado mais recentes. Assim, devemos ter as 168 lojas remanescentes sendo inauguradas entre janeiro de 2024 e dezembro de 2026, sendo 151 de proximidade e 17 Supermercados”, afirma a empresa.

O GPA ressalta que as projeções e estimativas apresentadas refletem o atual plano estratégico e financeiro da companhia e podem ser alteradas por eventuais mudanças nesses planos, inclusive ocasionadas por impactos decorrentes de fatores macroeconômicos e políticos internos ou externos. “Essas estimativas não constituem promessa de desempenho”, diz.