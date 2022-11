Grupo técnico de Minas e Energia recebe críticas por resgatar petistas; setor vê espaço para diálogo

Publicidade

BRASÍLIA - O grupo técnico do setor elétrico anunciado pelo governo de transição resgata velhos nomes conhecidos das gestões petistas – o que levantou críticas de economistas como Elena Landau pela falta de novas lideranças que tenham como foco questões mais atuais, como transição energética. Já a Associação de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres (Abrace) vê nos nomes indicados uma abertura de diálogo com o setor.

Integra a equipe de transição Mauricio Tolmasquim, que foi secretário-executivo e ministro interino de Ministério de Minas e Energia durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele também foi presidente da Empresa de Planejamento Energético (EPE) durante a gestão de Dilma Rousseff. Tolmasquim teve forte atuação na defesa dos projetos hidrelétricos na última década e que culminaram na construção de várias usinas na região amazônica.

Outro nome presente é o de Nelson Hubner, que foi secretário-executivo e ministro interino do Ministério de Minas e Energia, além de diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), quando esteve à frente do processo de renovação das concessões do setor elétrico.

Uma terceira personagem deste grupo técnico é Magda Chambriard, que foi diretoria da Agência Nacional do Petróleo (ANP) em 2008 e diretoria-geral da agência em 2012.

Nelson Hubner, ex-diretor da Aneel, teve atuação no processo de renovação das concessões do setor elétrico durante o governo Dilma Rousseff

Para a economista Elena Landau, o perfil do grupo “frustrou” o setor, porque não traz nomes de novas lideranças. “Não é uma equipe adequada para o momento que o setor energético e elétrico vive. É gente do passado, falando do passado, quando precisamos falar de grandes mudanças regulatórias, transição energética, o papel da Petrobras, as mudanças no setor de gás”, disse.

Landau afirma ainda que caberá ao novo ministro de Minas e Energia resgatar atos que passaram a ser delegados ao Congresso. “O ministério perdeu a agenda para o Congresso. O setor precisa ser reorganizado. Então, penso que esse grupo não foi bem recebido, de maneira geral”, disse.

Para Paulo Pedrosa, presidente-executivo da Abrace, o perfil dos nomes indicados na transição sinaliza uma abertura de diálogo com o setor. “Ficamos satisfeitos em ver nomes que são de diálogo, com os quais temos mantido conversas, inclusive na preparação do programa de governo. Há uma compreensão de que energia é central para o futuro do Brasil”, comentou Pedrosa.

Na avaliação de Nivalde de Castro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico, os nomes indicados para o grupo técnico, em especial do senador Jean Paul, Magda Chambriard, Mauricio Tolmasquim e Nelson Hubner são de “pessoas com profundo conhecimento do setor de petróleo e energia elétrica, com consistente credibilidade e capacidade de diálogo com os agentes do setor de energia e com o Congresso Nacional, onde serão validadas as propostas de modernização do setor de energia”, disse ao Estadão.

“Este conhecimento técnico e credibilidade política serão de grande importância. No conjunto, trata-se de um grupo técnico muito consistente e capaz de enfrentar os desafios que a transição energética está impondo ao Brasil”, comentou Castro.

Como ocorre com todos os demais grupos de trabalho, a função dos integrantes da equipe será fazer um diagnóstico da situação atual do setor e do Ministério de Minas e Energia (MME) para definir prioridades de curto, médio e longo prazo. Esse planejamento, no entanto, passará ainda pelo crivo do ministro que será escolhido pela pasta, que sempre esteve nas mãos de indicados pelo MDB.

Ao todo, o grupo técnico de energia tem 11 membros. A equipe terá a participação de petistas como Giles Azevedo, ex-secretário executivo do gabinete pessoal da ex-presidente Dilma; Jean Paul Prates, senador do PT pelo Rio Grande do Norte e presidente do Sindicato das Empresas do Setor Energético no Estado; Fernando Ferro, engenheiro e ex-deputado federal do PT por Pernambuco, e Anderson Adauto, que foi ministro dos Transportes durante o primeiro mandato de Lula.

Os demais nomes são Deyvid Barcelar, coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros; Guto Quintela, empresário do agronegócio e membro do conselho diretor do Centro de Empreendedorismo da Amazônia; Ikaro Chaves, diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras; Robson Sebastian Formica, da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB); e William Nozaki, diretor técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (Ineep).

O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), Adriano Pires, disse que o grupo reflete era esperado. “Essa lista não me surpreendeu. O presidente eleito e seu time chamaram as pessoas que eles conhecem e nas quais confiam. Fora isso, temos de lembrar que é apenas um grupo de transição, não é a escolha do ministro, do presidente da Petrobras.”

Pires disse que, paralelamente, chamou a atenção a presença de três sindicalistas. “São pessoas que, de certa maneira, assustam um pouco o mercado, porque são pessoas que costumam ter perfil mais radical. Fora isso, senti falta de gente especializada em mineração.”

Bolsa de apostas

Dentro do setor elétrico, dois nomes têm sido mencionados com potencial para assumir o comando do MME. Um deles é o de Renan Filho (MDB), que foi eleito senador por Alagoas. Outro nome ventilado é o do senador Wellington Dias (PT), do Piauí, que hoje está à frente das negociações que envolvem o Orçamento federal.