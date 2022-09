Governo deve anunciar novo bloqueio de despesas a dez dias das eleições

BRASÍLIA – A dez dias das eleições, o Ministério da Economia deve anunciar um novo bloqueio no orçamento na próxima quinta-feira, 22, diante do aumento de despesas com benefícios previdenciários, afirmaram dois técnicos da equipe econômica. O valor do congelamento, entretanto, ainda é debatido pela Junta de Execução Orçamentária (JEO), formada pelo ministro Paulo Guedes e pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

A pasta também deve divulgar a estimativa de um superávit primário de R$ 13 bilhões em 2022, o primeiro desde 2013. O contingenciamento e o saldo das contas públicas serão apresentados no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 4º bimestre.

Leia também Ações de bancos centrais contra inflação podem causar recessão global em 2023, diz Banco Mundial

Valor do corte a ser proposto ainda é incerto (Foto: Carlos Moura/STF)

A regra do teto de gastos limita o crescimento das despesas públicas à variação da inflação do ano anterior. Porém, como os gastos com Previdência são obrigatórios, o governo precisa reduzir os desembolsos de outras áreas.

O aumento das despesas previdenciárias decorre da redução na fila de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com a pandemia, a realização de perícias e a análise de outros benefícios foi suspensa. Com isso, o número de requerimentos aguardando na fila disparou e chegou a mais de dois milhões. Em agosto, o número caiu para pouco mais de um milhão.

No 3º bimestre foram contingenciados mais de R$ 12 bilhões do Orçamento. Entretanto, R$ 5,6 bilhões foram liberados para o orçamento secreto após o presidente Jair Bolsonaro (PL) publicar um decreto que mudou as regras orçamentárias e duas Medidas Provisórias.

Uma delas limitou os gastos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) em 2022 e a outra adiou os repasses das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, de auxílio à cultura.

Continua após a publicidade