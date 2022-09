Mensagem presidencial vai reelaborar orçamento por Farmácia Popular um dia após eleição, diz Guedes

RIO – O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira, 14, que o presidente Jair Bolsonaro (PL) fará uma mensagem, um dia após a eleição, reelaborando o Orçamento, o que permitirá acomodar o programa Farmácia Popular. “Um dia depois da eleição, terá uma mensagem presidencial para reelaborar o Orçamento.”

O ministro apontou as emendas RP9, chamadas de Orçamento Secreto, pela dificuldade em manter o programa. “As emendas RP9, chamadas de orçamento secreto: a classe política para fazer política, vai lá e pega pedaços do Orçamento. Quando faz isso, comprime gastos dos ministérios. Quando comprime gastos dos ministérios, acidentalmente, pode ter um desencaixe.”

Porém, afirma o ministro, com o aperto provocado pelas emendas RP9, os parlamentares poderiam o próprio Orçamento secreto para financiar o programa. “Se você perguntar pro pessoal do RP9, da classe política, se vão abrir mão do Farmácia Popular, dirão não. Então esse encaixe terá de ser feito. Ou cortar outro programa ou eles usarem os RP9 para financiar. Esse encaixe será feito. É a garantia do presidente.”

Paulo Guedes, ministro da Economia: “A classe política pede recursos e isso exige cortes ‘do lado de cá. Nós vamos produzir esses recursos, vamos tirar de algum lugar para botar lá (no Farmácia Popular)" Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

Outra opção seria cortar outros programas. “Ora, como todos sabem que a Farmácia Popular é importante, das duas uma: ou as RP9 voltam para financiar a Farmácia Popular ou vamos ter de cortar em outro lugar. O presidente garante que a Farmácia Popular vai seguir. É um desencaixe temporário.”