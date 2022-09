Guedes afirma ser contra piso de enfermagem e, temendo repercussão, abandona entrevista na Rede TV!

BRASÍLIA - A dez dias do primeiro turno da eleição, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ser pessoalmente contra o piso de enfermagem e, temendo a repercussão negativa de sua fala na campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, abandonou uma entrevista que gravava com o jornalista Luís Ernesto Lacombe para a Rede TV.

Segundo fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast, o ministro respondeu que ele “como cidadão” é contra o piso, mas se arrependeu logo em seguida. Por isso, pediu que a entrevista fosse interrompida e que não seja exibida.

Paulo Guede afirmou ser pessoalmente contra o piso de enfermagem Foto: Adriano Machado/Reuters

Desde que o piso da enfermagem foi aprovado, o Ministério da Economia era contrário à medida pelo forte impacto que teria para Estados e municípios. A pasta temia que a conta, que pode chegar a R$ 16,5 bilhões, segundo cálculos, fosse empurrada para a União, seja por meio da correção da tabela do SUS ou outra ação.

A lei que estabeleceu o piso salarial dos profissionais de enfermagem entre R$ 2.375 e R$ 4.750 foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no início de agosto. O Congresso, no entanto, ao aprová-la, não indicou as fontes de recursos para os gastos extras, especialmente de Estados e municípios. Essa foi a principal justificativa do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), para suspender a lei em decisão liminar, depois confirmada pelo plenário virtual da Corte na última quinta, 15.