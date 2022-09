Piso da enfermagem: Guedes defende reduzir encargos cobrados sobre os salários dos trabalhadores

O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu, nesta sexta-feira, 09, a desoneração da folha de pagamentos do setor de saúde (ou seja, reduzir os encargos cobrados sobre os salários dos funcionários) como forma de compensar o piso salarial para profissionais de enfermagem, relataram fontes que acompanharam reunião do ministro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Segundo o Estadão/Broadcast apurou, a avaliação de Guedes é que esse seria um caminho para contemplar também o setor privado, que é um dos mais impactados pelo estabelecimento do piso. Não há ainda estimativa de quanto o governo federal deixaria de arrecadar com a desoneração da folha de pagamentos do setor de saúde e nem que medida poderia ser adotada para compensar essa renúncia.

O ministro sempre foi favorável a uma desoneração completa da folha de pagamentos e, no início do governo, chegou a defender a criação de um tributo nos moldes da CPMF para compensar a perda de arrecadação que a União teria com a medida.

No encontro desta sexta-feira, Pacheco apresentou a Guedes as três sugestões que já vem defendendo ao longo da semana: correção da tabela do SUS; a desoneração da folha de pagamentos do setor; e a compensação da dívida dos estados com a União. Nos três casos, como mostrou o Estadão/Broadcast, como temia a União, a conta acaba sendo “empurrada” para os cofres federais. Somente para Estados e municípios, a estimativa é de que o piso da enfermagem tenha custo de R$ 6 bilhões.

Aplicação de novo piso salarial da enfermagem foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal após pedidos de Estados e municípios Foto: Clauber Cleber Caetano /PR

Segundo fontes com quem a reportagem conversou, contudo, eles não chegaram a um consenso sobre qual seria a melhor solução e ficaram de voltar a se reunir na próxima semana. Pacheco ainda tenta encontros com os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Casa Civil, Ciro Nogueira.

A lei que estabeleceu o piso salarial dos profissionais de enfermagem entre R$ 2.375 e R$ 4.750 foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no início de agosto, mas ao aprová-la, o Congresso não indicou as fontes de recurso para os gastos extras, especialmente de Estados e municípios. No domingo, os efeitos da norma foram suspensos por uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso e entrou na pauta do plenário virtual nesta sexta. Até o momento, somente Barroso votou.

O ministro atendeu a um pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde), segundo a qual os esforços para cumprir com a equiparação salarial dos profissionais da enfermagem geraria desemprego e levaria, ainda, ao fechamento de leitos hospitalares.

Ao longo da semana, Guedes vinha evitando os contatos de Pacheco justamente por temer que seja adotada alguma medida que resulte em um custo maior para a União. Ontem, o gabinete do presidente do Senado enviou um ofício ao Ministério da Economia solicitando formalmente uma reunião, que ocorreu nesta sexta-feira.