Guedes usa ‘Voz do Brasil’ para exaltar governo Bolsonaro

BRASÍLIA - Nesta quinta-feira, 15, a pouco mais de duas semanas das eleições, o governo usou o programa estatal “Voz do Brasil” para veicular uma entrevista do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele exaltou o governo Bolsonaro e disse que a economia brasileira deve crescer 3% em 2022 e a inflação deve chegar a 6% até o fim do ano. Sem citar o PT, ele também usou o espaço do programa, de transmissão obrigatória para rádios de todo o País, para criticar governos anteriores.

A entrevista de Guedes durou 24 minutos. Candidato à reeleição, Bolsonaro (PL) continua em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, lideradas pelo ex-presidente Lula (PT).

Leia também Farmácia Popular: Bolsonaro diz que solução para remédio de graça pode ficar para 2023

Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a inflação deve chegar a 6% até o fim do ano Foto: Adriano Machado/Reuters

Segundo Guedes, o processo de recuperação da economia brasileira acontece mesmo com previsões pessimistas por parte de economistas e analistas. O ministro ainda declarou que o País é um porto seguro para atrair investimento estrangeiro. “O Brasil está retomando a trajetória de crescimento, de melhoria de bem-estar, de emprego e renda. A taxa de desemprego vai a 8% no fim do ano, a mais baixa nos últimos 15 anos”, disse.

O ministro ainda garantiu que todos os programas sociais do governo Jair Bolsonaro (PL) serão mantidos, com a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 – embora o Orçamento de 2023 enviado Congresso tenha a previsão de R$ 405 – e sem cortes na verba do programa Farmácia Popular, revelado pelo Estadão. Ontem, após a repercussão negativa da “tesourada” no programa de medicamentos gratuitos, Guedes afirmou que o orçamento será “reelaborado” um dia após as eleições.

Hoje, Bolsonaro jogou para o Congresso a responsabilidade de recompor o orçamento do Farmácia Popular. E completou: “Se não for possível, nós acertaremos essa questão ano que vem”./Com Broadcast