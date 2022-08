Guedes reforça intenção de zerar IPI

SÃO PAULO E BRASÍLIA - O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a ressaltar nesta sexta-feira, 26, que a economia brasileira está na contramão do restante do mundo e projetou um crescimento entre 2% e 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano. “Ano que vem vamos crescer mais”, assegurou Guedes durante palestra promovida pela Associação da Classe Média (Aclame) em Porto Alegre (RS).

Depois da publicação na quarta-feira do decreto com a reoneração de produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, uma tentativa de desatar o nó criado pela perda de competitividade da zona aduaneira após o corte de 35% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o ministro reforçou a intenção de zerar o tributo. “É um bom começo, ali na frente tem mais 35%”, disse o ministro, acrescentando que a medida abre espaço para redução também das tarifas comuns do Mercosul à frente.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, projetou um crescimento entre 2% e 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano Foto: Clauber Cleber Caetano/PR

O titular da Economia criticou mais uma vez os erros de prognósticos de analistas sobre a saída do País da crise aberta pela pandemia. Novamente, ele projetou uma redução da taxa de desemprego para perto de 8% até o fim do ano. “Vamos chegar a quase 8%, a taxa mais baixa desde o inicio do século”, assinalou. “O Brasil continua surpreendendo os pessimistas”, acrescentou Guedes.

Ao responder aos ataques, em meio à campanha presidencial, à queda dos investimentos públicos, o ministro observou que vários países tiveram taxas de crescimento grande antes mesmo de investirem.