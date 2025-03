Guerra comercial: China impõe tarifa retaliatória de até 100% a alimentos do Canadá

O governo da China anunciou hoje, 8, a imposição de tarifas retaliatórias sobre uma série de importações canadenses, em resposta a medidas semelhantes adotadas pelo Canadá em outubro de 2024. Segundo o comunicado da Comissão de Tarifas Aduaneiras do Conselho de Estado da China, as novas tarifas entrarão em vigor a partir de 20 de março de 2025.

O comunicado aponta que o país asiático aplicará uma tarifa de 100% sobre alguns produtos alimentícios do Canadá, como óleo de canola e ervilhas. Além disso, itens como frutos do mar e carne suína canadenses terão uma tarifa de 25%.

China inicia guerra comercial contra o Canadá, impondo tarifas extras sobre alimentos importados do país Foto: Jonne Roriz/AE

A medida, de acordo com as autoridades chinesas, foi tomada com base nas leis nacionais, como a Lei de Tarifas da República Popular da China e a Lei de Comércio Exterior da República Popular da China.

Revanche

PUBLICIDADE A China lembrou que, em outubro de 2024, o Canadá impôs uma tarifa de 100% sobre os veículos elétricos fabricados na China, além de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos de aço e alumínio chineses. Em resposta, o governo chinês classificou as ações como um claro exemplo de “protecionismo comercial” que ignora “os fatos objetivos e as regras da Organização Mundial do Comércio”.

A China argumenta que tais medidas violam seus direitos e interesses legítimos e prejudicam de forma significativa as relações econômicas e comerciais entre os dois países.

Por fim, a China pediu que o Canadá “visse racionalmente a cooperação econômica e comercial bilateral”, respeitando as normas do comércio internacional, e solicitou a correção imediata das “ações errôneas”, ressaltando que as medidas unilaterais adotadas por Ottawa não contribuem para uma relação comercial estável e mutuamente benéfica.