Guerra comercial se intensifica com respostas da China e União Europeia enquanto Trump pede ‘calma’

A guerra comercial global do presidente Donald Trump se intensificou nesta quarta-feira, 9, abalando ainda mais os mercados, com o anúncio da China de taxas adicionais sobre produtos americanos horas depois que as novas tarifas punitivas da Casa Branca entraram em vigor. Também na manhã desta quarta, a União Europeia aprovou sua própria retaliação às tarifas de aço e alumínio dos EUA, aumentando os temores de uma recessão global.

PUBLICIDADE As últimas tarifas de Trump atingiram quase todos os parceiros comerciais dos EUA e aumentaram os impostos de importação sobre os produtos chineses para 104%. Em seguida, Pequim anunciou tarifas adicionais sobre as importações dos Estados Unidos, totalizando uma taxa de 84%, que entrará em vigor ainda nesta quarta-feira. Na Europa, os Estados-membros da União Europeia votaram para aprovar contra-tarifas contra os Estados Unidos que entrariam em vigor na próxima terça-feira, em sua primeira resposta às taxas de Trump. O bloco disse que as contramedidas “podem ser suspensas a qualquer momento, caso os EUA concordem com um resultado negociado justo e equilibrado”.

Após retaliações de China e União Europeia, Trump afirmou nas redes sociais que os EUA 'serão maiores e melhores do que nunca' Foto: Eric Lee/NYT

As perdas aumentaram nos mercados de ações em todo o mundo desde que Trump anunciou a última rodada de tarifas na semana passada. As negociações foram voláteis no S&P 500 (índice que inclui as 500 empresas de capital aberto negociadas nas Bolsas americanas), depois que os índices europeus e asiáticos e o dólar caíram. Os rendimentos dos títulos do governo, tradicionalmente vistos como um porto seguro em tempos de incerteza, subiram acentuadamente à medida que o tumulto se espalhou para o mercado.

A derrota do mercado reflete a preocupação crescente de que as tarifas de Trump possam interromper as cadeias de suprimentos globais, alimentar a inflação e desencadear uma grave desaceleração econômica. Normalmente, as ações, os títulos e o dólar não caem todos ao mesmo tempo.

Os mercados estão em uma situação incomum, com os rendimentos dos títulos subindo enquanto as ações e o dólar caem. Os rendimentos aumentam quando os investidores vendem títulos — puxando para baixo seus preços — o que pode refletir preocupações com a inflação, mudanças nos ativos em dólares dos EUA ou a necessidade de os investidores levantarem dinheiro para cobrir perdas em outras negociações. O aumento dos rendimentos eleva o custo dos empréstimos hipotecários, cartões de crédito, empréstimos comerciais e muitas outras taxas. O rendimento de dez anos do Tesouro dos EUA saltou para cerca de 4,4%, ante menos de 4% no início da semana. Mas o presidente permaneceu publicamente sem se curvar. “FIQUE CALMO!”, ele postou no Truth Social na manhã de quarta-feira. “Tudo vai dar certo. Os EUA serão maiores e melhores do que nunca!”

Muitos líderes mundiais se apressaram em negociar com o governo Trump, agendando ligações telefônicas e enviando delegações a Washington. Governos como Taiwan e Vietnã ofereceram concessões na esperança de evitar as tarifas. Trump disse que 70 países entraram em contato com os Estados Unidos e que as autoridades iniciariam as negociações com o Japão e a Coreia do Sul. Na quarta-feira, ele pediu às empresas que transferissem suas fábricas para os Estados Unidos imediatamente e disse que aquelas que o fizessem evitariam as tarifas.

Nos centros comerciais e industriais da Ásia, o clima entre os proprietários de fábricas era tenso. Na região ocupada por pequenas lojas de vestuário e maquinário em Guangzhou, na China, um deles disse ao The New York Times que estava confiante de que os americanos ainda iriam querer suas exportações, mas acrescentou que estava preocupado com uma queda na confiança do consumidor e nos gastos nos Estados Unidos.

Trump assustou ainda o setor farmacêutico da Índia, os exportadores mais bem-sucedidos do país, quando disse, na terça-feira, que em breve anunciaria “uma grande tarifa” sobre os fabricantes de medicamentos. As empresas foram isentas na primeira rodada de impostos, mas Trump argumentou que, a longo prazo, mais medicamentos deveriam ser fabricados nos Estados Unidos./NYT