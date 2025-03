‘Guerra das tarifas’ de Trump: entenda o que é e o que está em jogo

O presidente Donald Trump impôs novas tarifas sobre produtos importados do México, Canadá e China, arriscando criar uma guerra comercial prejudicial. Os três países são responsáveis por mais de um terço dos produtos trazidos para os Estados Unidos.

PUBLICIDADE Os Estados Unidos não tinham visto tantas tarifas em quase 100 anos, quando a Lei de Tarifas Smoot-Hawley ajudou a aprofundar a Grande Depressão, segundo historiadores. Trump argumenta que as tarifas podem ajudar as fábricas dos EUA e aumentar a receita do governo. Mas suas ações recentes também abalaram as relações diplomáticas com os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, fizeram os mercados despencarem e provocaram retaliações aos produtos americanos.

Tarifas de Trump têm como alvo países que são grandes fornecedores de uma ampla variedade de produtos para os EUA Foto: AFP

O que são tarifas? Como elas funcionam? E quem realmente paga por elas? As respostas nem sempre são simples ou óbvias e exigem a compreensão de como funcionam a manufatura, o comércio e as cadeias de suprimentos.

O que são tarifas e como elas funcionam?

Uma tarifa é uma sobretaxa do governo sobre produtos importados de outros países.

Entender as tarifas significa entender como funcionam a fabricação, o comércio e as cadeias de suprimentos ― e como os custos aumentam ao longo do caminho.

Veja os calçados, por exemplo:

Quase todos os calçados vendidos nas lojas americanas são provenientes de outros países, sendo que as importações recentemente representaram mais de 95% do mercado. Para os Estados Unidos, a China continua sendo a fonte dominante, produzindo mais da metade de todas as importações de calçados.

O processo de produção começa nas fábricas chinesas, onde os trabalhadores montam os tênis.

Quando o produto chega a um porto dos EUA, a empresa importadora normalmente trabalha com um despachante aduaneiro licenciado para lidar com os pagamentos de tarifas à Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA. Um par de tênis típico da China já tinha uma tarifa de 20%. Desde que assumiu o cargo, Trump impôs uma tarifa adicional de 20%.

Quem paga as tarifas?

As tarifas são pagas diretamente pelas empresas que importam mercadorias para um país. Por exemplo, os governos da China, do México e do Canadá não pagariam nada ao governo dos EUA com as novas tarifas de Trump.

O custo das tarifas pode ser repassado dependendo da reação das empresas e dos países. Quando Trump impôs tarifas sobre a China durante seu primeiro mandato, por exemplo, estudos econômicos constataram que as empresas repassaram a maior parte dos custos das tarifas para os consumidores americanos.

De forma mais ampla, a maioria dos especialistas em política comercial concorda que a economia americana provavelmente arcará com o custo das tarifas adicionais de Trump. Isso pode ocorrer de várias maneiras: Para compensar os custos mais altos de importação, os varejistas geralmente aumentam os preços, repassando o ônus para os consumidores. Como resultado, os consumidores pagam efetivamente por grande parte da tarifa.

As empresas e os fabricantes americanos que usam materiais importados também enfrentam custos mais altos, reduzindo suas margens de lucro, a menos que repassem o custo para seus clientes.

A imposição de tarifas sobre as importações também pode aumentar o valor do dólar americano. Isso compensa parte do impacto das tarifas, mas também torna as exportações americanas mais caras e menos competitivas. Como resultado, os exportadores dos EUA podem ser prejudicados. As tarifas também podem afetar empresas e governos estrangeiros. Os fabricantes estrangeiros podem, às vezes, reduzir seus preços e aceitar lucros menores.

Como alternativa, o governo alvo pode instituir uma redução de impostos para ajudar a compensar a carga tarifária. Isso ocorreu na China, por exemplo, durante a guerra comercial com os Estados Unidos em 2018.

Outra opção é que o governo estrangeiro desvalorize sua moeda para compensar o impacto da tarifa, como a China já fez antes.

Qual é a situação das tarifas atuais de Trump?

Na terça-feira, novas tarifas sobre produtos importados do México, Canadá e China entraram em vigor, de acordo com ordens executivas emitidas pelo governo Trump.

Todos os produtos provenientes da China estão sujeitos a uma tarifa adicional de 20%, além das tarifas preexistentes, como as que Trump impôs à China em seu primeiro mandato.

Todos os produtos importados do México e a maioria dos produtos do Canadá estão sujeitos a tarifas de 25%. Originalmente, essas tarifas deveriam entrar em vigor no início de fevereiro, mas Trump as adiou por um mês.

Os produtos energéticos canadenses estarão sujeitos a uma tarifa de 10%.

O governo Trump disse na quarta-feira que daria às montadoras de automóveis que operam sob o acordo comercial norte-americano uma isenção de um mês das tarifas impostas a todos os produtos do Canadá e do México.

O que Trump está tentando realizar?

Trump descreveu as tarifas como uma ferramenta para todos os fins. Seu governo argumentou isso:

As tarifas sobre o Canadá, o México e a China são um instrumento para forçar os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos a reprimir o fluxo de drogas e migrantes para os Estados Unidos.

Os impostos pendentes sobre o aço, o alumínio e o cobre são uma forma de proteger os setores domésticos importantes para a defesa, enquanto os impostos sobre os automóveis sustentarão uma base crítica de manufatura.

Um novo sistema de tarifas “recíprocas” é uma forma de impedir que os Estados Unidos sejam “roubados” pelo resto do mundo.

Ele também afirma que as tarifas imporão poucos ou nenhum custo aos Estados Unidos e arrecadarão enormes somas de receita que o governo poderá usar para pagar por cortes de impostos e gastos e até mesmo para equilibrar o orçamento federal.

Os especialistas em comércio ressaltam que as tarifas não podem atingir simultaneamente todos os objetivos expressos por Trump. Na verdade, muitos de seus objetivos se contradizem e prejudicam uns aos outros.

Por exemplo, se as tarifas de Trump estimularem as empresas a fabricar mais de seus produtos nos Estados Unidos, os consumidores americanos comprarão menos produtos importados. Como resultado, as tarifas gerariam menos receita para o governo.

“Todas essas tarifas são internamente inconsistentes umas com as outras”, disse Chad Bown, membro sênior do Peterson Institute for International Economics, um think tank de Washington. “Então, qual é a prioridade real? Porque não é possível que todas essas coisas aconteçam ao mesmo tempo.”

Como os outros países reagiram?

Momentos após a entrada em vigor das tarifas de Trump, o Ministério das Finanças da China impôs tarifas de 15% sobre as importações de frango, trigo, milho e algodão dos Estados Unidos e tarifas de 10% sobre as importações de outros produtos agrícolas. O Canadá impôs tarifas de 25% sobre mercadorias no valor de US$ 20,5 bilhões.

“Este é o momento de revidar com força e demonstrar que uma briga com o Canadá não terá vencedores”, disse o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau.

“Você é um cara muito inteligente”, disse ele, dirigindo-se a Trump. “Mas isso é uma coisa muito idiota de se fazer.”

A medida de Trump acendeu um sentimento de ansiedade econômica e raiva entre os canadenses sobre como estão sendo tratados por seu vizinho, aliado e melhor cliente. A maioria ainda está intrigada com as motivações e os objetivos de Trump para as tarifas, bem como com seus comentários sobre anexar o Canadá como o 51º Estado.

O México fez um grande esforço para se defender das tarifas, concordando em enviar mais de duas dúzias de supostos líderes de cartéis para serem julgados nos Estados Unidos e enviando tropas para laboratórios de fentanil e para a fronteira com os EUA. Apesar de tudo isso, as tarifas foram aplicadas após a meia-noite de terça-feira.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse que seu governo tinha uma ligação com Trump agendada para quinta-feira e que, se as tarifas continuassem em vigor, o México anunciaria contramedidas, incluindo tarifas retaliatórias, no domingo.

“Não queremos entrar em uma guerra comercial”, disse ela. “Isso só afeta as pessoas”.

Espera-se que as tarifas retaliatórias da China, Canadá e México prejudiquem os agricultores, fabricantes e outros exportadores americanos.

Qual será o impacto sobre os preços ao consumidor?

As tarifas de Trump têm como alvo países que são grandes fornecedores de uma ampla variedade de produtos para os Estados Unidos.

Para as famílias americanas, o resultado provável é o aumento dos preços nos corredores dos supermercados, nas concessionárias de automóveis, nas lojas de eletrônicos e na bomba de combustível.

(O governo Trump disse na quarta-feira que permitiria que as montadoras de automóveis escapassem das tarifas impostas a todos os produtos do Canadá e do México por um mês).

Os produtos frescos, muitos dos quais são importados do México, são uma das primeiras categorias em que os compradores podem notar um aumento nos preços. Isso pode acontecer dentro de algumas semanas para abacates, tomates e morangos mexicanos, entre outros produtos.

Os aumentos de preços também estão prontos para atingir os corredores de bebidas, especialmente cerveja e tequila. Em 2023, quase três quartos das importações agrícolas dos EUA provenientes do México consistiam em vegetais, frutas, bebidas e destilados, de acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA.

Pode levar mais tempo para que os preços dos bens duráveis, como carros, subam graças ao estoque existente ou se as empresas esperam que as tarifas sejam temporárias.

Trump argumentou que os aumentos de preços serão mínimos em comparação com outros benefícios econômicos. Em um discurso ao Congresso na terça-feira, o presidente disse: “Haverá um pequeno distúrbio, mas estamos bem com isso. Não será muito”.

O problema com as tarifas de automóveis: O que é uma importação?

Nas últimas três décadas, desde que a zona de livre comércio da América do Norte foi criada em 1994, os fabricantes de automóveis construíram cadeias de suprimentos que cruzam as fronteiras dos Estados Unidos, Canadá e México.

Os fabricantes obtêm economias de escala construindo fábricas de motores e transmissões grandes o suficiente para abastecer várias fábricas de veículos na América do Norte. Pensamento semelhante também funciona para outras peças ― assentos, painéis de instrumentos, componentes eletrônicos, eixos.

Por exemplo, o Chevrolet Blazer 2024, um popular veículo utilitário esportivo fabricado pela General Motors, é montado em uma fábrica no México usando motores e transmissões produzidos nos Estados Unidos.

A Nissan fabrica seu sedã Altima no Tennessee e no Mississippi; a versão turbinada do carro tem um motor de dois litros que vem do Japão e uma transmissão feita em uma fábrica no Canadá.

A ameaça de tarifas preocupa os fabricantes de automóveis. “Vamos ser honestos”, disse o CEO da Ford Motor, Jim Farley, em uma conferência com investidores em fevereiro. “A longo prazo, uma tarifa de 25% sobre as fronteiras do México e do Canadá abriria um buraco no setor dos EUA como nunca vimos.”

c.2025 The New York Times Company

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.