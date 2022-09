Manual antirracista

O surgimento do conceito de investimentos responsáveis — ou seja, investimentos que não procuram apenas o lucro mas que também procuram contemplar importantes aspectos sociais — teve um de seus momentos mais importantes no início da década de 1930. Foi quando o jovem Leon Sullivan, na época com apenas doze anos de idade, tentou comprar uma Coca-Cola em uma farmácia em Charleston, Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. O dono da farmácia recusou-se a fazer a venda, alegando que o jovem negro não podia nem se sentar no seu estabelecimento. Daquele momento em diante, o futuro reverendo da igreja batista decidiu combater o racismo e o preconceito.

Em 1971, Sullivan tornou-se o primeiro negro a participar do Conselho de uma companhia de grande porte nos EUA, a General Motors (onde permaneceu por mais de duas décadas). Lá, ele desenvolveu um código de conduta especificamente para realização de negócios com a África do Sul, um país que vivia sob o regime do apartheid (segregação racial) apesar de protestos globais. O chamado “Código Sullivan” gerou uma onda de desinvestimentos que foi fundamental para o fim do regime na década de 1990 e que incluía princípios como não segregação das raças em todas as dependências de um negócio, práticas de emprego iguais e justas para todos os funcionários e salário igual para todos os funcionários que realizam trabalho igual ou comparável pelo mesmo período de tempo.

Leon Sullivan, primeiro negro a participar do Conselho de uma companhia de grande porte nos EUA, a General Motors; Sullivan se dedicou a combater o racismo. Foto: Reprodução Instagram/@oicofamerica

Em 1999, mais de vinte anos após a publicação do código original, Sullivan e o então secretário-geral da Organização das Nações Unidas Kofi Annan divulgaram uma nova versão do documento. Desta vez, os princípios não estavam focados exclusivamente na questão da segregação racial, e tinham uma preocupação maior para obtenção de avanços nos campos de direitos humanos e justiça social através da participação ativa de companhias ao redor do mundo — uma conexão direta com o moderno modelo de gestão ESG, que vem ganhando espaço nos Conselhos empresariais ao redor do mundo.

De acordo com o CFI - Corporate Finance Institute (algo como “Instituto de Finanças Corporativas”), fundado em 2016, o conceito de governança ambiental, social e corporativa (ou ESG - Environmental, Social, and Corporate Governance) está relacionado com os objetivos sociais de uma empresa, bem como seus desafios ambientais, de diversidade, equidade e inclusão. A preocupação com essas questões tornou-se uma exigência de investidores, fornecedores, consumidores e parceiros — e influencia significativamente o valor atribuído às marcas e suas perspectivas de sucesso na economia global.

Uma pesquisa conduzida em 2018 pelo LinkedIn revelou que 71% dos profissionais aceitariam ganhar menos para trabalhar em uma empresa cuja missão e valores estejam alinhados com suas visão pessoal e, mais do que isso, 39% da base pesquisada disse que pediria demissão caso tivessem que fazer algo que acreditassem ser ética ou moralmente questionável. Outra pesquisa, realizada em 2019 pela plataforma de avaliação de serviços Clutch com mais de 400 consumidores norte-americanos revelou que apenas 44% das pessoas acreditam que o preço está entre os atributos mais importantes de uma empresa em comparação com práticas de negócios ecologicamente corretas (71%) e responsabilidade social (68%).

Um número crescente de empresas já inclui, em seus relatórios anuais, detalhes a respeito de suas políticas ESG e dos respectivos resultados atingidos por essas políticas. Em março deste ano, considerando a relevância do tema e buscando padronização na divulgação de informações, a SEC - Securities Exchange Commission (órgão norte-americano análogo à CVM - Comissão de Valores Mobiliários) propôs um modelo de relatório a ser seguido pelas companhias. A regra, caso seja aprovada, exigirá que empresas públicas detalhem suas emissões de gases de efeito estufa, bem como métricas qualitativas e quantitativas relacionadas ao clima. Os efeitos destas novas exigências, bem como os desdobramentos gerados no campo das tecnologias emergentes, será nosso tema da próxima coluna. Até lá.