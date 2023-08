Alucinações éticas

A palavra “ética” vem do grego antigo ethikós, que significa algo como “relativo ao caráter”, que por sua vez vem de ethos, ou “caráter moral”. Em latim, moralis refere-se ao “comportamento adequado de uma pessoa na sociedade”. Moralidade e ética são, portanto, conceitos que andam juntos e que são estudados desde os primeiros passos da civilização, e rapidamente tornaram-se uma das principais preocupações com a rápida adoção de sistemas baseados em inteligência artificial.

Adrienne Mayor, pesquisadora do Departamento de Clássicos da Universidade de Stanford e autora do livro Gods and Robots: Myths, Machines, and Ancient Dreams of Technology (“Deuses e Robôs: mitos, máquinas e sonhos antigos de tecnologia”) — de quem falamos na coluna sobre o antigo desejo dos seres humanos em construir servos inteligentes — postula que, tanto na Grécia quanto na Roma antigas, o comportamento dos escravos era de responsabilidade de seus proprietários, levando a um cuidado extremo com eventuais desvios de conduta. Seguindo esta linha de raciocínio, se imaginarmos que tanto robôs quanto sistemas baseados em inteligência artificial não são nada mais que “ferramentas” e “propriedades” (essencialmente, escravos), alguns acreditam que seus fabricantes deveriam ser responsabilizados pelo comportamento de seus produtos.

Este conceito está longe de ser uma unanimidade, e ainda deve gerar discussões importantes ao longo do tempo: a própria dificuldade na obtenção de “explicações” quanto ao “raciocínio” que levou o sistema em questão a fazer determinada escolha ou dar determinada resposta é uma importante área de pesquisa. As “alucinações” — respostas “inventadas” pela IA com pouca ancoragem na realidade — são a manifestação mais clara do entendimento limitado sobre seu processo de “raciocínio”. Seres humanos e seres artificiais apresentam diferenças fundamentais em seus sistemas de incentivo, evolução e moral — e a ideia de uma máquina “consciente” ainda parece muito distante da realidade, sendo para muitos impossível de tornar-se realidade. Vale notar, no entanto, que dependendo do conceito de “consciência” que seja utilizado, essa impossibilidade diminui rapidamente.

Há diversos aspectos dos chamados “sistemas inteligentes” que devem ser considerados durante seu projeto, desenvolvimento, implementação e manutenção: questões como viés e discriminação do processo de treinamento, privacidade, governança e utilização dos dados coletados e analisados, capacidade do sistema “explicar” as decisões tomadas (um dos grandes desafios atuais da tecnologia baseada em redes neurais artificiais), impacto sobre os empregos, autonomia no processo de tomada de decisão, entre outros.

Carreira de especialista em ética para inteligência artificial já é real Foto: Envato Elements

A carreira de especialista em “ética para Inteligência Artificial” não só já existe como influencia o andamento de vários projetos ao redor do mundo; seu trabalho está ligado ao estudo e implementação de princípios e diretrizes morais para esses projetos. Stuart Russell, que escreveu com Peter Norvig o livro Artificial Intelligence: A Modern Approach (“Inteligência Artificial: uma abordagem moderna”, em uso em mais de 1.500 universidades ao redor do mundo) disse que “aqueles que argumentam que o risco que corremos devido à IA é desprezível ainda não explicaram porquê sistemas inteligentes irão necessariamente ser controlados por seres humanos; e mais do que isso, ainda nem tentaram explicar porquê acham que sistemas superinteligentes baseados em IA nunca serão desenvolvidos.”

A questão do surgimento potencial de uma “inteligência artificial genérica” (ou AGI, Artificial General Intelligence) e a imensa velocidade com a qual estamos assistindo a proliferação e popularização de ferramentas inteligentes em múltiplas áreas de negócios levou um grupo de expoentes da área de tecnologia — incluindo pesquisadores da DeepMind, o cofundador da Apple, Steve Wozniak, e o CEO da SpaceX e da Tesla, Elon Musk — a elaborar uma petição no final de março deste ano para que o desenvolvimento dos LLMs (os grandes modelos de linguagem) fosse interrompido por pelo menos alguns meses devido ao “risco catastrófico” causado pelos mesmos para humanidade. Em nossa próxima coluna, vamos discutir essa petição e o efeito das pesquisas em IA para os negócios. Até lá.