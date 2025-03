Opinião | As bordas das nuvens

Praticamente desde o momento em que começamos a usar a internet já estávamos insatisfeitos com sua velocidade — tanto que na década de 1990 foram criadas as CDNs, ou Content Delivery Networks (Redes de Entrega de Conteúdo). Essas redes tinham como objetivo armazenar dados em locais fisicamente mais próximos aos usuários, reduzindo assim o tempo de espera pela informação (como, por exemplo, um vídeo ou uma imagem).

A ideia de trazer tanto o armazenamento dos dados quanto seu processamento para onde está a demanda é o princípio básico da computação na borda, ou edge computing — uma arquitetura diferente do modelo tradicional de cloud computing (ou computação na nuvem), na qual todos os pedidos realizados por um cliente são transmitidos pela rede até um servidor localizado em um data center, que processa as informações e retorna a resposta através da rede. A computação na borda reduz a carga de trabalho dos data centers, processando a informação localmente e com uso mínimo da rede. De acordo com a IoT Analytics, uma empresa alemã de pesquisa, no final de 2024 quase 19 bilhões de dispositivos estavam conectados à internet — e até o final de 2030 esse número deve dobrar. Conforme escrevemos neste espaço, qualquer equipamento passou a ser considerado um elemento com potencial para ser adicionado à internet. Desde aparelhos de uso doméstico e pessoal — carros, motos, geladeiras, câmeras, máquinas de lavar, ar-condicionados, luminárias, cafeteiras — até máquinas pesadas, como motores de aviões, locomotivas, sondas de perfuração — passando por dispositivos integrados a seres vivos (pessoas, animais selvagens, gado, plantações e florestas).

Participantes conhecem data center de inteligência artificial no estande da SK Networks durante o Mobile World Congress (MWC), que se apresenta como a maior feira de dispositivos móveis do mundo, em Barcelona, na segunda-feira, 3 Foto: Manaure Quintero/AFP

À medida que conectamos mais equipamentos à internet, maior é a demanda sobre as redes de dados e os data centers, gerando aumento na latência (tempo que leva para a demanda sair do dispositivo, chegar no seu destino, ser processada, e voltar ao dispositivo original) — algo proibitivo em aplicações que precisam de resposta em tempo real. Exemplos incluem sistemas de controle de trânsito em cidades inteligentes, equipamentos para o monitoramento da saúde em pacientes (como frequência cardíaca ou pressão arterial), detecção de anomalias em linhas de produção, despacho de energia, informações sobre umidade e temperatura do solo em plantações, otimização de rotas de entrega em cadeias logísticas, e veículos autônomos de forma geral.

As vantagens do uso da computação na borda (versus na nuvem) não se limitam à menor latência. Já que uma quantidade menor de informações precisa transitar na rede, há uma redução no uso dos canais de transmissão (e nos custos associados) e, ainda, uma melhoria potencial na segurança da informação (que é processada localmente, sem precisar navegar pela rede). Adicionalmente, mesmo que a rede saia do ar, os dispositivos podem continuar a operar sem maiores impactos para os usuários.

