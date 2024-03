O processo de treinamento de sistemas inteligentes é uma das etapas mais importantes no desenvolvimento destas soluções, uma vez que toda inferência realizada é baseada no conjunto de pesos das conexões entre os neurônios artificiais — e o estabelecimento destes pesos ocorre justamente na fase de aprendizado da rede neural artificial. A escolha apropriada dos exemplos, evitando dados com viés, e a verificação da robustez dos resultados faz parte do trabalho do especialista em ética de IA. Este profissional deve garantir que o desenvolvimento e implantação do sistema minimizem preconceitos e reflitam de forma adequada a complexidade do mundo real e da sociedade. Especialistas em ética tipicamente irão trabalhar próximos aos especialistas em aprendizado de máquina, cujo foco é no desenvolvimento e implementação dos algoritmos e arquiteturas utilizados.

Outro tema que já discutimos aqui e que está criando novas oportunidades de emprego está relacionado à opacidade das respostas produzidas por sistemas inteligentes: em outras palavras, uma vez que o treinamento do algoritmo seja completado, cada vez que apresentarmos uma entrada de dados (pergunta), iremos receber uma saída (resposta) sem maiores explicações. O papel do especialista em IA explicável é justamente tornar os modelos transparentes e compreensíveis para nós, seres humanos, gerando as explicações necessárias para que possamos compreender detalhadamente como determinadas decisões foram tomadas. Isso se torna imperativo especialmente em áreas como saúde, segurança e finanças.

Os riscos associados ao aumento exponencial das capacidades preditivas e cognitivas de sistemas baseados em Inteligência Artificial levaram pessoas como Elon Musk, o cofundador da Apple Steve Wozniak, o cientista e autor Gary Marcus, engenheiros da DeepMind, Google, Meta e Microsoft e milhares de outros a assinaram uma carta aberta em março do ano passado, sugerindo uma (impossível) “pausa de seis meses no desenvolvimento de sistemas mais poderosos que o GPT-4″. Cerca de seis meses depois, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou um Ato Executivo visando o estabelecimento de novos padrões para segurança e controle dos riscos associados ao desenvolvimento de IA.