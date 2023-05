O termo “destruição criativa” foi popularizado pelo economista austríaco Joseph Schumpeter (1883-1950), mas foi criado pelo também economista e historiador alemão Werner Sombart (1863-1941) com influências importantes de Karl Marx (1818-1883). O termo é utilizado com frequência para ilustrar como as revoluções tecnológicas tendem a “destruir” a ordem estabelecida e “criar” novas estruturas, modificando de forma significativa a dinâmica existente até então. Os empregos não são eliminados, mas sim transferidos para outros setores, em um padrão que já ocorreu diversas vezes ao longo da História.

Em seu livro Recent Economic Changes and Their Effect on Production and Distribution of Wealth and Well-Being of Society (“Mudanças econômicas recentes e seus efeitos na produção e distribuição de riqueza e bem-estar da sociedade”) o engenheiro, autor e economista norte-americano David Ames Wells (1828-1898) escreveu sobre a “destruição criativa” causada pelas máquinas a vapor, a mecanização da agricultura e a expansão do telégrafo (o livro foi publicado em 1890). Mais de cem anos depois, a aceleração dos avanços tecnológicos deixou em evidência diversos exemplos adicionais: fotografia digital e fotografia tradicional, lojas físicas e comércio eletrônico, serviços de radiotáxi e aplicativos de transporte, música digital e CDs.

As inovações e possibilidades do acesso em larga escala às técnicas de Inteligência Artificial trazem de volta — com bastante intensidade — questionamentos e especulações sobre o futuro do mercado de trabalho. As primeiras evidências parecem apontar para um cenário que poucos imaginavam: de acordo com um estudo de março de 2023 elaborado pela OpenAI (a empresa sem fins lucrativos por trás do chatGPT), OpenResearch (liderada por Sam Altman, CEO da OpenAI), e a Universidade da Pensilvânia, empregos que pagam salários mais elevados tendem a ser mais afetados que os demais. Trabalhos que não exigem educação formal estão protegidos, assim como empregos ligados ao pensamento científico e crítico. Entretanto, profissões que exigem proficiência em programação e elaboração de textos estão entre as mais suscetíveis a serem automatizadas.

Mecânicos de automóveis, cozinheiros, eletricistas, encanadores, pintores e atletas estão entre as ocupações “protegidas” (ao menos por enquanto) dos avanços da Inteligência Artificial, de acordo com o estudo. Por outro lado, carreiras em finanças, educação, jornalismo, engenharia e design gráfico devem passar por alterações importantes ao longo dos próximos anos: tarefas rotineiras e repetitivas devem ser praticamente eliminadas, permitindo que os profissionais se concentrem em tarefas que demandem criatividade, subjetividade e habilidades interpessoais — características essencialmente humanas. Considere, por exemplo, a capacidade de um sistema treinado com milhões de exames (tomografias, raio-x, ressonâncias) em diagnosticar com precisão um caso específico, ou a extração eficiente de tendências e comportamentos dos consumidores com base em dados de compra, venda e troca de mercadorias, ou ainda a detecção de fraudes em bancos de dados de instituições financeiras.

Termo 'destruição criativa' é usado para ilustrar como revoluções tecnológicas tendem a 'destruir' a ordem estabelecida e 'criar' novas estruturas. Foto: Tumisu/Pixabay

Seguindo o padrão de comportamento de todas as mudanças tecnológicas relevantes do passado, é de se esperar que o fenômeno da “destruição criativa” se repita novamente: se é verdade que a Inteligência Artificial irá substituir diversos empregos, ela também irá contribuir para o surgimento de novas carreiras. A automação tanto de tarefas repetitivas (como a entrada de dados em sistemas computacionais) quanto de tarefas mais complexas (como análises e previsões) é inevitável e já está em pleno andamento — assim como o surgimento de novas carreiras: a engenharia de prompts (para extração do melhor resultado possível das IAs generativas), instrutores de IA, (responsáveis pelo treinamento de manutenção dos sistemas inteligentes), especialistas em processamento de linguagem natural e ainda aqueles responsáveis pela ética e equilíbrio das plataformas.

Este equilíbrio passa por aspectos que vão desde o conjunto de dados escolhido para o treinamento da IA — incluindo os direitos autorais e o potencial viés que pode ser refletido nas respostas — até questões de privacidade e segurança. A ética dos sistemas baseados em Inteligência Artificial é o tema da nossa próxima coluna. Até lá.