Diagnosticando o futuro

A sigla “TAM” — em inglês, total addressable market, ou “mercado total endereçável” — é frequentemente utilizada para avaliar a demanda potencial por um produto ou serviço, bem como sua receita potencial. Desde empreendedores de startups escrevendo o início de sua história até executivos das maiores empresas do mundo, todos precisam saber a resposta de uma pergunta específica: qual o tamanho do mercado no qual eu pretendo me estabelecer? Neste contexto, um dos maiores e certamente mais importantes mercados do mundo é o setor de saúde, de interesse para virtualmente todos os seres humanos do planeta.

De acordo com a firma de pesquisas Verified Market Research, o mercado global de saúde atualmente vale mais de dez trilhões de dólares, e deve dobrar de tamanho até o final da década. Inclui tanto o setor de serviços (hospitais, médicos, dentistas, por exemplo) quanto produtos (remédios, equipamentos para diagnóstico, material cirúrgico, entre outros). A expectativa de vida crescente em praticamente todos os países do mundo (a média global hoje é de aproximadamente 73 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde), aliado ao aumento da incidência de doenças crônicas (problemas cardiovasculares, neurológicos, câncer) e da necessidade de medidas de prevenção contra novas pandemias são alguns dos principais fatores que fazem o crescimento do setor de saúde uma das inevitabilidades do futuro.

Neste contexto, a Inteligência Artificial — aliada a avanços como o sequenciamento do genoma, CRISPR-Cas9, e imunoterapia — encontrou, no campo das ciências da vida, um terreno fértil para aplicação de uma de suas características mais importantes: o reconhecimento de padrões. Com acesso a milhões de imagens devidamente associadas aos respectivos laudos — raios-x, ressonâncias magnéticas, biópsias, mamografias ou tomografias computadorizadas — é possível treinar um sistema para reconhecer e diagnosticar anomalias nesses exames. Tais sistemas são rápidos, altamente escaláveis e imunes ao cansaço.

Já estão em uso algoritmos baseados em IA para a detecção de câncer de pulmão com base em tomografias computadorizadas, doença de Alzheimer através de ressonâncias magnéticas do cérebro, problemas cardíacos utilizando ecocardiogramas, câncer de mama analisando mamografias ou ressonâncias, câncer de próstata com base em imagens da biópsia, ou degeneração macular e glaucoma através de imagens do fundo do olho. Adicionalmente, sistemas inteligentes são capazes de trabalhar não apenas com o diagnóstico imediato mas também, em alguns casos, podem avaliar os riscos futuros de determinado paciente.

Inteligência artificial pode agilizar e facilitar atendimentos na saúde Foto: Marcos Nagelstein / Estadão

Um modelo desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial (CSAIL - Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) do MIT em conjunto com o Massachusetts General Hospital, nos Estados Unidos, foi treinado com informações como marcadores genéticos, registros de saúde e questionários preenchidos por milhares de mulheres e armazenados em dois conjuntos de dados genômicos, o UK Biobank (Reino Unido) e o FinnGen (Finlândia). Ao analisar os padrões ocultos neste vasto conjunto de informações, o modelo foi capaz de prever o risco do surgimento de câncer de mama nos próximos cinco anos com quase o dobro da precisão do padrão clínico em uso no momento.

Desafios importantes no uso de ferramentas inteligentes ainda permanecem, especialmente quando o caso em questão é raro (e, portanto, com um número reduzido de exemplos a serem aprendidos pela máquina). Mais do que isso, a “explicabilidade” dos processos decisórios dos sistemas baseados em IA ainda permanece um importante desafio técnico a ser resolvido. O modelo ideal parece ser — não apenas para medicina, mas para diversas outras áreas também — uma combinação entre o ser humano e a máquina, na qual cada um complementa os pontos fracos da sua contraparte. Esta união será o tema da nossa próxima coluna — até lá.

*Fundador da GRIDS Capital e autor do livro “Futuro Presente - o mundo movido à tecnologia”, vencedor do Prêmio Jabuti 2020 na categoria Ciências. É Engenheiro de Computação e Mestre em Inteligência Artificial pela PUC-Rio