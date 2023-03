Nadadeiras criativas

Em 2014, a BBC lançou mais um de seus extraordinários documentários sobre a natureza, chamado Life Story. Com seis episódios de uma hora de duração cada, são revelados os desafios enfrentados por diferentes tipos de animais em diversos estágios de seu desenvolvimento: seus primeiros passos, seus habitats, suas habilidades e assim por diante. O episódio cinco trata do tema da sedução e acasalamento, e revela uma história surpreendente e fascinante que vai nos ajudar a explorar o tema de nossa coluna de hoje: sistemas artificiais podem ser criativos?

Tudo começou em 1995, quando o fotógrafo submarino japonês Yoji Ookata explorava o fundo do mar em Amami Oshima, uma ilha do arquipélago Amami localizada no sudoeste do país. Ele se deparou com padrões geométricos na areia com quase 2 metros de diâmetro a aproximadamente 25 metros de profundidade. A estrutura era tão extraordinária que ele conseguiu atrair uma equipe de filmagem da rede de televisão japonesa NHK para documentar o “círculo misterioso”.

Padrões geométricos tinham quase 2 metros de diâmetro; estrutura 'extraordinária' atraiu equipe de TV. Foto: Yoji Okata/Suny College

Depois de mais de quinze anos, o mistério da obra de arte submarina foi finalmente desvendado. O responsável era um baiacu de poucos centímetros de comprimento (da espécie Torquigener albomaculosus), que manipulava sua nadadeira dia e noite de forma deliberada criando padrões de colinas e vales que, aparentemente, atraem os peixes fêmeas. Mais do que isso, segundo os cientistas que estudaram o fenômeno, quanto mais sulcos contidos na escultura, maior a probabilidade de um encontro bem sucedido. O pequeno peixe ganhou notoriedade quando seus feitos foram filmados e apresentados na série Life Story, narrados por Sir David Attenborough, conhecido por seu trabalho incansável na defesa da Terra e de seus ecossistemas.

A escultura submarina pode ser considerada uma das obras mais complexas produzidas por um animal. Os padrões geométricos e a organização espacial não apenas impressionam pela beleza como compõem um resultado cuja escala é bem maior que o próprio animal. Sendo a obra original e única, jamais repetida e apenas existente graças às ações do Torquigener albomaculosus, cabe a pergunta: este animal é criativo?

Baiacu da espécie 'Torquigener albomaculosus' manipula sua nadadeira para criar padrões que, aparentemente, atraem os peixes fêmeas. Foto: Yoji Okata/Handout via Reuters

A palavra “criar” tem suas origens no latim, especificamente no particípio passado do verbo creare: “fazer, gerar, produzir, causar”. Mais do que isso, estudiosos associam a palavra a outro verbo: crescere, que significa “surgir, nascer, aumentar, crescer,”. Ou seja, o ato da “criação” está intimamente associado com o ato de “causar” ou “gerar” algo. Não por acaso, a safra de ferramentas baseadas no novo paradigma da Inteligência Artificial — a arquitetura conhecida como transformers, que descrevemos na coluna passada — é chamada de Generative AI, ou IA Generativa: um tipo de inteligência capaz de gerar (ou criar) algo.

A maior diferença entre o que podemos considerar “IA tradicional” e “IA generativa” é que a primeira possui a capacidade de reconhecer ou classificar padrões existentes, enquanto a segunda é capaz de gerar novos conteúdos de acordo com a especificação recebida. Os conteúdos em questão existem em múltiplas dimensões e domínios: textos, imagens, músicas, vídeos, programas de computador, modelos tridimensionais — a lista não para de crescer.

Para cada um desses domínios, questionamentos éticos e filosóficos legítimos são colocados: por exemplo, uma imagem elaborada por uma IA baseada no trabalho de um determinado artista pode ser apresentada sem o consentimento expresso deste artista? Isso configura uma violação dos direitos autorais daquele artista, ou uma vez que a obra seja divulgada é razoável imaginar que a IA irá utilizá-la como parte do seu processo de aprendizado? A disputa entre seres humanos e IA será nosso tópico da próxima coluna - até lá.