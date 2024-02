Seguindo esse raciocínio, e assumindo que a popularização e o acesso às técnicas de Inteligência Artificial irão continuar a nos auxiliar a concluir tarefas com mais rapidez e eficiência, é razoável imaginar que este fenômeno irá criar novas carreiras até então inimagináveis. Certamente algumas profissões irão cair em desuso e provavelmente desaparecer, mas se a História for um bom indicador para o futuro, o balanço final dessa equação deve ser positivo em termos de número de empregos: na transição de uma economia rural para uma sociedade industrializada durante a segunda metade do século XVII e a primeira metade do século XIX, mais empregos foram criados em fábricas do que aqueles perdidos na agricultura. Da mesma maneira, com a subsequente eletrificação do mundo e a popularização das linhas de montagem nas fábricas, novas vagas para empregos e novas carreiras surgiram.

Mas agora, que carreiras são essas? Como se posicionar diante de uma tendência que irá afetar pessoas e empresas de todos os setores, sempre priorizando a contratação de mão de obra qualificada e competitiva?

Da mesma maneira que praticamente todo tipo de emprego exige algumas habilidades genéricas e outras específicas, podemos supor que o mercado de trabalho irá apresentar oportunidades tanto para profissionais habilitados em criar a infraestrutura necessária para o uso adequado de sistemas de IA quanto para profissionais especializados em setores individuais (como saúde, educação, telecomunicações, alimentos, agricultura, manufatura, aviação, financeiro, e assim por diante).