Há risco de ‘improviso’ sem prazo para aprovação de novo arcabouço fiscal, diz economista

A redução do cronograma de vigência da PEC da Transição, aprovada no Congresso nesta quarta-feira, 21, de dois para um ano, é positiva por limitar o horizonte de expansão fiscal, na opinião da economista da Tendências Consultoria, Juliana Damasceno.

Por outro lado, segundo ela, o texto aprovado acaba adiando o problema para o ano que vem, pois quando o orçamento de 2024 tiver de ser elaborado, haverá a questão do novo arcabouço.

Ela ressalta que, embora esteja previsto o envio pelo governo da nova âncora fiscal ao Congresso até agosto, não há nenhuma obrigação de prazo para sua aprovação efetiva.

Para a economista, esse tipo de medida é mais doloroso de passar no Congresso porque envolve custos políticos altos, uma negociação profunda e, com isso, não há certeza de quando seria aprovado.

Juliana Damasceno, analista da Tendências Consultoria Foto: Tendências Consultoria

Também ressalta que a elaboração da PLDO (Proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias) começa em fevereiro ou março, pois é enviada em abril. “Corremos o risco de não ter essa discussão da forma correta que deveria ter.”

“O grande risco desse cenário, de termos um ano de validade da PEC da Transição, mais a necessidade do arcabouço, é de ter de adotar um arcabouço improvisado ou caminhar para uma nova PEC de estouro do teto, porque vamos ter uma PLDO fora da realidade; com isso, será preciso contornar a proposta de lei de diretrizes através de outros mecanismos legislativos”, afirma. “Já temos algum tempo do resultado eleitoral e ainda não há uma sinalização de compromisso fiscal, que já deveria ter sido apresentado.”

O fato de a nova âncora fiscal ser adotada por meio de lei complementar também pode ter impactos nos indicadores econômicos de 2023, avalia Juliana.

“A gente já está saindo com uma previsão de gastos bem maior do que o mercado estava aceitando, inicialmente em torno de R$ 100 bilhões, o que significa uma piora na balança fiscal”, diz. Para ela, isso vai exigir do governo um freio de arrumação muito mais rígido do que era necessário antes.

Em termos de indicadores para o próximo ano, diz a economista, já era previsto um cenário mais desfavorável em razão da desaceleração da economia e de um cenário global mais desafiador.

“E agora se vê também, do lado fiscal, muitos ruídos impedindo que, de fato, se saiba para onde vai a questão dos programas sociais, da regra fiscal e da arrecadação. Não sabemos até que ponto o governo consegue progredir com uma reforma tributária pois, se o governo quer equilibrar a expansão de despesas, a única forma é cortar outras despesas ou aumentar a carga tributária para aumentar a arrecadação, o que seria trabalhoso, pois a carga já é muito elevada”, afirma.