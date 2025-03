O governo federal ainda não determinou a partir de quando as chaves Pix irregulares estarão suspensas. Caberá às instituições financeiras, bancos e meios de pagamento onde foi feito o cadastro das chaves o ajuste ou mesmo a exclusão, se for constatada a fraude. Em um primeiro momento, será dado o prazo de um mês para que as instituições financeiras façam as correções necessárias. Após esse período, o BC irá verificar se o bancos cumpriram ou não as regras e poderá até multar quem descumprir as novas normas de segurança.

A medida visa combater fraudes e melhorar a segurança das transações, segundo a autoridade monetária. A regularidade do CPF ou do CNPJ é importante para evitar dificuldades em diversas atividades financeiras e civis, como abrir contas e solicitar empréstimos. Segundo o BC, a nova regulamentação do Pix exclui chaves de pessoas e empresas com cadastro irregular na Receita Federal. Entre os problemas, estão questões como grafia errada no nome de cadastro, pessoas mortas e empresas que estão inaptas ou suspensas.